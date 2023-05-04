Перевернутий Bushmaster та підбитий БТР M113: у соцмережі показали дорогу на Бахмут (відео)

На відео можна побачити австралійський Bushmaster PMV, американський бронетранспортер M113, бронеавтомобіль Dingo ATF та МТ-ЛБ радянського виробництва.

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У мережі показали наче небоєздатну техніку іноземного виробництва, зокрема MRAP Bushmaster, бронеавтомобіль Dingo, БТР М113. Відповідне відео опублікував 3 травня Telegram-канал Karymat.

У повідомленні йдеться про те, що на дорозі до міста на Донеччині, де тривають запеклі бої, можна побачити перевернутий Bushmaster PMV австралійського виробництва та американський бронетранспорт M113. Також нібито знищений бронеавтомобіль Dingo ATF, який використовується підрозділами Бундесверу, але також є на озброєнні й інших армій світу, зокрема й Збройних сил України.

Також вказано й про знищення МТ-ЛБ, багатоцільового тягача (транспортера), який є легко броньованим. Це техніка радянського виробництва, яка також використовується підрозділами українських військ.

Нагадаємо, у мережі 5 квітня показали, як виглядає "дорога життя", що прямує до Бахмута. Українські бійці зафіксували повністю знищену інфраструктуру та розбиті транспортні засоби на в'їзді до міста-фортеці у Донецькій області. У ролику, який знімали з автівки, можна спостерігати палаюче місто попереду.

Також 19 квітня аеророзвідники Збройних сил України показали Бахмут із висоти пташиного польоту. Українські захисники продемонстрували кадри зруйнованого населеного пункту, який майже повністю вкритий димовою завісою, що з'явилася внаслідок тривалих обстрілів. Жодної вцілілої будівлі, у колись квітучому Бахмуті, не зафіксовано. Російські загарбники й надалі намагаються захопити руїни міста.

ЗСУ 2 травня показали наслідки ударів ворожої авіації у Бахмуті. Російські війська намагаються застосувати авіацію у місті. Наслідки ворожих атак є руйнівними. На відео можна побачити значні руйнування, які залишаються у зв'язку з застосуванням бойових літаків РФ. Один з бійців зазначив, що такі вирви здатні утворитися після вибухів потужних авіабомб.