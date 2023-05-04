Перевернутый Bushmaster и подбитый БТР M113: в соцсети показали дорогу на Бахмут (видео)

На видео можно увидеть австралийский Bushmaster PMV, американский бронетранспортер M113, Dingo ATF и МТ-ЛБ советского производства.

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В сети показали якобы небоеспособную технику иностранного производства, в частности бронетранспортеры MRAP Bushmaster и М113, а также бронеавтомобиль Dingo. Видео опубликовал 3 мая Telegram-канал Karymat.

В сообщении говорится, что по дороге в город, расположенный в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, можно увидеть перевернутый Bushmaster PMV австралийского производства и американский бронетранспорт M113. Также якобы уничтожен бронеавтомобиль Dingo ATF, используемый подразделениями Бундесвера, но также на вооружении и других армий мира, в том числе и Вооруженных сил Украины.

Также указано и об уничтожении МТ-ЛБ, многоцелевого тягача (транспортера), который легко бронирован. Это техника советского производства, также используемая подразделениями украинских войск.

Напомним, в сети 5 апреля показали, как выглядит "дорогая жизнь", направляющаяся в Бахмут. Украинские бойцы зафиксировали полностью уничтоженную инфраструктуру и разбитые транспортные средства на въезде в город-крепость в Донецкой области. В ролике, который снимали с автомобиля, можно наблюдать горящий город впереди.

Также 19 апреля аэроразведчики Вооруженных сил Украины показали Бахмут с высоты птичьего полета. Украинские защитники продемонстрировали кадры разрушенного населенного пункта, почти полностью покрытого дымовым занавесом, появившимся в результате продолжительных обстрелов. Никакого уцелевшего здания, в некогда цветущем Бахмуте, не зафиксировано. Российские захватчики и дальше пытаются захватить руины города.

ВСУ 2 мая показали последствия ударов вражеской авиации в Бахмуте. Российские войска пытаются применить авиацию в городе. Последствия вражеских атак разрушительны. На видео можно увидеть значительные разрушения, остающиеся в связи с применением боевых самолетов РФ. Один из бойцов отметил, что такие воронки способны образоваться после взрывов мощных авиабомб.