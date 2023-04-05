Горящий город впереди: в сети показали, как выглядит "дорога жизни" в Бахмут (видео)

Украинские защитники показали уничтоженную инфраструктуру и разбитые автомобили на въезде в город-крепость.

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Украинские войска контролируют определенные коммуникационные пути в Бахмут. Видео одной из дорог опубликовал Telegram- канал "Инфомационное Сопротивление".

В ролике, который снимали с автомобиля, можно увидеть горящий город впереди. Также зафиксировано уничтожение транспортных средств.

"Дорогая жизнь", – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины и дальше выполняют задачи по обороне Бахмута. Бойцы борются за населенный пункт в Донецкой области, не позволяя обойти его. Как считает командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, враг в это время постепенно ослабевает, поэтому и придумывает новые дезинформационные кампании. Он подчеркнул, что информация, распространенная российскими пропагандистами по захвату населенного пункта, не правдива, поскольку гарнизон города длительное время успешно отражает многочисленные атаки российских захватчиков. Генерал-лейтенант отметил, что от действий каждого украинского защитника зависит движение вперед нашей армии.

Фокус 4 апреля сообщил, что бригада "Спартан" применяла БТР-4Е "Буцефал" для уничтожения россиян в Бахмуте. Украинские защитники показали видео, на котором четко видно, как украинская техника передвигается по дорогам. Бойцы получили координаты нахождения личного состава российских подразделений. Впоследствии украинский БТР устроил оккупантам огненный шквал.

Также 4 апреля украинские защитники показали видео боев в частном секторе Бахмута. Каждый день боевые действия постоянно продолжаются в гражданской застройке. В кадре видны разрушенные здания. Украинцы применили РПГ против вражеской техники. Попадание было успешным.

Вооруженные силы Украины, как сообщил спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, применимы немецкие 155-мм САУ PzH 2000 на Бахмутском направлении. Подробности он не сообщил, а лишь опубликовал видео, на котором техника наносит удары. Точное количество 155-мм САУ на Бахмутском направлении неизвестно.