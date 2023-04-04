Бригада "Спартан" применила БТР-4Е "Буцефал" для уничтожения россиян в Бахмуте (видео)

Украинский БТР устроил оккупантам огненный шквал в частном секторе Бахмута.

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Боевая работа БТР-4Е "Буцефал" батальона оперативного назначения бригады "Спартан" в Бахмуте оказывается очень успешной. Соответствующее видео 4 апреля опубликовали на YouTube -канале Ukraine Live.

В сообщении говорится, что командир БТР-4Е рассказал подробности участия в боях. Техника применяется для ликвидации вражеских подразделений, которые сосредотачиваются в зданиях.

На видео видно, как украинская техника передвигается по дорогам. Бойцы получили координаты нахождения личного состава русских подразделений. Впоследствии украинский БТР устроил оккупантам огненный шквал.

БТР-4Е Буцефал разработан специалистами Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Боевую машину, которая считается одной из лучших в мире, производится на заводе имени Малышева. Технику используют для оснащения подразделений, ведущих боевые действия в разных условиях. Обычно такой БТР можно увидеть на оснащении морской пехоты и специальных подразделений быстрого реагирования.

Фокус 4 апреля сообщал, как украинские защитники уничтожают врага в частном секторе Бахмута. Бойцы показали видео применения РПГ против вражеской техники. Попадание было успешным.

Пограничники 3 апреля показали видео ожесточенных боев на территории Бахмута. На видео зафиксирован один из боев в населенном пункте. Украинские защитники показали, отражающие постоянные наступления российских захватчиков, которые долго пытаются безрезультатно захватить город. Для защиты бойцы используют очень разрушенные здания.

Боец Вооруженных сил Украины 30 марта показал последствия боев в Бахмуте. На видео украинский защитник поблагодарил Бога, что ему удалось выжить. Он не скрывал эмоций относительно ситуации, которая сейчас находится в городе. Также показал разрушенные многоэтажки и магазины.