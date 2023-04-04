Бригада "Спартан" застосовувала БТР-4Е "Буцефал" для знищення росіян у Бахмуті (відео)

Український БТР влаштував окупантам вогняний шквал у приватному секторі Бахмута.

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Бойова робота БТР-4Е "Буцефал" батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" в Бахмуті виявляється дуже успішною. Відповідне відео 4 квітня опублікували на YouTube-каналі Ukraine Live.

У дописі йдеться про те, що командир БТР-4Е розповів подробиці участі у боях. Техніка застосовується для ліквідації російських підрозділів, які зосереджуються у будівлях.

На відео чітко видно, як українська техніка пересувається дорогами. Бійці отримали координати перебування особового складу російських підрозділів. Згодом український БТР влаштував окупантам вогняний шквал.

БТР-4Е "Буцефал" розроблений фахівцями Харківського конструкторського бюро машинобудування. Бойову машину, яка вважається однією з найкращих у світі, виготовляють на заводі імені Малишева. Техніку використовують для оснащення підрозділів, які ведуть бойові дії в різних умовах. Зазвичай такий БТР можна побачити на оснащенні у морської піхоти та спеціальних підрозділів швидкого реагування.

Фокус 4 квітня повідомляв, як українські захисники нищать ворога приватному секторі Бахмута. Бійці показали відео застосування РПГ проти ворожої техніки. Влучання було успішним.

Прикордонники 3 квітня показали відео запеклих боїв на території Бахмута. На відео зафіксували один з боїв у населеному пункті. Українські захисники показали, які відбивають постійні наступи російських загарбників, що тривалий час намагаються безрезультатно захопити місто. Для захисту бійці використовують маже зруйновані будівлі.

Боєць Збройних сил України 30 березня показав наслідки боїв у Бахмуті. На відео український захисник подякував Богу, що йому вдалося вижити. Він не приховував емоцій щодо ситуації, яка нині у місті. Також показав зруйновані багатоповерхівки та магазини.