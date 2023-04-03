Прикордонники показали відео запеклих боїв у Бахмуті

Українські прикордонники спростували заяви російських загарбників щодо окупації Бахмута.

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Українські захисники продовжують тримати оборону у Бахмуті. Прикордонники показали кадри одного з боїв. Допис опублікувала 3 квітня пресслужба Державної прикордонної служби України.

На відео зафіксували один з боїв у місті-фортеці. Українські захисники показали, які відбивають атаки російських загарбників, що тривалий час намагаються захопити місто. Герої завдають ударів по російських окупаційних військах, використовуючи отвори у стінах будівлі.

Цим відео українські захисники спростували заяви очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про бої навколо будівлі міської адміністрації. Взяття під контроль міста його найманцями не відповідають дійсності.

"Фортеця Бахмут. Стоїмо", — зазначили прикордонники.

Фокус 3 квітня опублікував заяву Андрія Єрмака, керівника Офісу президента, який відреагував на слова голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина стосовно захоплення росіянами Бахмута. Посадовець заперечив слова лідера ворожої воєнізованої структури. Він назвав це спробою окупантів вигадати неіснуючі перемоги, яких Росія так й не досягла.

Власник ПВК "Вагнер" стверджував, що адміністративний квартал нібито перейшов під контроль найманців. Він заявив, що "місто юридично їхнє". Сили оборони України й надалі дислокуватися у західній частині населеного пункту та відбивають атаки ворога.

Також 2 квітня була опублікована заява Міноборони України про те, що РФ залучила до штурму Бахмута професійні підрозділи десантників. Ворог намагається робити спроби залучити не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи регулярної армії. Значні втрати окупантів не зупиняють їхні намагання виконати завдання командування військ Російської Федерації. Українські захисники у надскладних умовах й надалі обороняють місто.