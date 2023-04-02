РФ залучила до штурму Бахмута професійні підрозділи десантників, — Міноборони

Окрім "вагнерівців" командування РФ залучає в Бахмуті підрозділи десантників ЗС РФ, а рішення ухвалює скоріше емоційні, ніж тактичні, повідомляють в Міноборони України.

Related video

Ситуація в місті Бахмут залишається напруженою, а українським захисникам у складних умовах доводиться зупиняти просування ворога. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ворог робить спроби залучити не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення ухвалюються емоційно. Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника. Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим", — повідомила вона.

За її словами, реагування на поточну ситуацію підрозділами Сил оборони у Бахмуті здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності.

ЗСУ вибили ЗС РФ із кількох позицій на Донеччині. ЗСУ вже їх захопили і облаштовують їх під оборону. ЗС РФ продовжують зазнавати великих втрат як особового складу, так і техніки, але попри це продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, Карлівки та Мар'їнки.

Сьогодні, 2 квітня, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині з РСЗВ та касетними боєприпасами. Обстрілів зазнали Костянтинівка, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. У Костянтинівці відомо про шістьох загиблих та вісьмох поранених.