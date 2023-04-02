РФ привлекла к штурму Бахмута профессиональные подразделения десантников, — Минобороны

Кроме "вагнеровцев", командование РФ привлекает в Бахмуте подразделения десантников ВС РФ, а решения принимает скорее эмоциональные, чем тактические, сообщают в Минобороны Украины.

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Ситуация в Бахмуте остается напряженной, а украинским защитникам в сложных условиях приходится останавливать продвижение врага. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Враг делает попытки привлечь не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников. Неумеренно высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально. Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника. Но каждое наше военное решение и каждый шаг взвешено", — сообщила она.

По ее словам, реагирование на текущую ситуацию подразделениями Сил обороны в Бахмуте осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности.

ВСУ выбили ВС РФ с нескольких позиций в Донецкой области. ВСУ уже их захватили и обустраивают под оборону. ВС РФ продолжают нести большие потери как личного состава, так и техники, но несмотря на это продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, Карловки и Марьинки.

Сегодня, 2 апреля, российские кафиры обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области с РСЗО и кассетными боеприпасами. Обстрелы подверглись Константиновке, Авдеевке, Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке. В Константиновке известно о шести погибших и восьми раненых.