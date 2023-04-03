"ЗС РФ дуже далекі від цього": в ЗСУ спростували заяви Пригожина про захоплення Бахмута

Сили оборони України продовжують тримати оборону у місті Бахмут на Донеччині, а російській армії ще далеко до захоплення міста, повідомив Череватий.

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У Бахмуті ситуація залишається напруженою, але українські захисники продовжують стримувати ворога в місті, не даючи йому просунутися вперед. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє The Guardian 3 квітня.

За його словами, заяви очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про бої навколо будівлі міської адміністрації та взяття під контроль міста його найманцями не відповідають дійсності.

"Бахмут – український, і вони нічого не захопили і, м’яко кажучи, дуже далекі від цього", – сказав речник східного військового командування Сергій Череватий.

Аналогічну заяву зробив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

"Бахмут — це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема", — написав Єрмак.

Нагадаємо, що 2 квітня Пригожин заявив про контроль російських найманців над Бахмутом. Він повідомив, що ПВК "Вагнер" юридично взяла місто, а українські війська тримають тільки західні його квартали.

2 квітня в Міноборони України повідомляли, що Росія в Бахмуті крім "вагнерівців" почала залучати десантників ЗС РФ. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, реагування на поточну ситуацію підрозділами Сил оборони у Бахмуті здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин та принципу військової доцільності.