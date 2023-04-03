"ВС РФ очень далеки от этого": в ВСУ опровергли заявления Пригожина о захвате Бахмута

Силы обороны Украины продолжают держать оборону в городе Бахмут Донецкой области, а российской армии еще далеко до захвата города, сообщил Череватый.

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В Бахмуте ситуация остается напряженной, но украинские защитники продолжают удерживать врага в городе, не давая ему продвинуться вперед. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает The Guardian 3 апреля.

По его словам, заявления главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о боях вокруг здания городской администрации и взятии под контроль города его наемниками не соответствуют действительности.

"Бахмут – украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", – сказал представитель восточного военного командования Сергей Череватый.

Аналогичное заявление сделал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

"Бахмут – это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто сочиняет "победу", которой в реальности нет", — написал Ермак.

Напомним, что 2 апреля Пригожин заявил о контроле российских наемников над Бахмутом. Он сообщил, что ЧВК "Вагнер" юридически взял город, а украинские войска держат только западные его кварталы.

2 апреля в Минобороны Украины сообщали, что Россия в Бахмуте помимо "вагнеровцев" начала привлекать десантников ВС РФ. Несоизмеримо высокие потери личного состава врага не останавливают. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, реагирование на текущую ситуацию подразделениями Сил обороны в Бахмуте осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств и принципа военной целесообразности.