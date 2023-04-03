"Юридически он наш": Пригожин заявил о захвате Бахмута (видео)

Владелец ЧВК "Вагнер" утверждает, что административный квартал якобы перешел под контроль наемников, но Силы обороны Украины продолжают дислоцироваться в западной части города.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о захвате Бахмута вечером 2 апреля и снял видео предположительно на фоне здания городской администрации. Пост размещен в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина".

"Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделения, которые брали администрацию и весь центральный квартал понесут и поставят эти знамена", — говорится в публикации.

По словам Пригожина, украинские войска все еще удерживают западные кварталы в Бахмуте.

Несмотря на заявление Пригожина, Генштаб ВСУ не подтверждает информацию о "юридическом захвате" Бахмута. В утренней сводке командование сообщило, что Бахмут, Авдеевка и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий.

"Наступление ВС РФ выдыхается"

Британский военный аналитик и отставной вице-маршал Шон Белл заявил, что опубликованное ЧВК "Вагнером" видео в 400 метрах от бахмутской администрации геолоцировано. Россияне наступают в центральной части, вместе с тем украинские силы все еще контролируют линии снабжения в Бахмуте.

По его оценкам, за последнее время интенсивность российских атаки в городе сократились на 25%.

Аналитик отмечает, что Бахмут — это только одна горячая точка на 1200-километровой линии фронта, где практически повсеместно происходят боестолкновения. В качестве примера он привел Авдеевку, которую россияне пытаются окружить на протяжений двух месяцев, и теперь их атаки практически остановились.

Южнее на карте находится Марьинка, которую россияне намеревались взять под контроль с начала масштабного вторжения.

"Продвижение на 2 км за 14 месяцев показывает сложность боев на линии фронта <…> К 31 марта, согласно плану российских войск, должен был состояться захват Донбасса. Для этого были переброшены 300 тысяч солдат, они разрушили город, но все же, похоже, что уже выдохлись", — пояснил он.

В подобных случаях с военной точки зрения необходима пауза, но россияне этого не делают, поскольку вовлечены в войну на истощение.

Бывший британский военный отметил, что по оценкам Минобороны страны, российские войска потеряли в Украине порядка 200 тысяч военнослужащих. По оценкам Генштаба ВСУ, потери российской армии по состоянию на 3 апреля составили уже 175 160 человек. Одной из ошибок ВС РФ Белл назвал попытки вести военную кампанию зимой, "чего не следовало делать с военной точки зрения, потому что это ограничивает возможности".

Напомним, что на фоне огромных потерь в ВС РФ уговаривают "срочников" в Крыму переходить на контракт. Сообщается, что наступление врага на четырех направлениях провалилось.

Ранее стало известно, что, по оценкам генерала Марка Милли, освободить все захваченные украинские территорий в текущем году будет крайне сложно. Он также сказал, что поставки ракет ATACMS Киеву не предвидятся и назвал их излишне переоцененными. Ракета ATACMS — это выстрел из мушкета, но есть аналоги более интенсивного действия, эффект которых сравним с автоматной очередью.