На фоне огромных потерь: РФ уговаривает "срочников" в Крыму перейти на контракт, — Генштаб ВСУ

По информации Генштаба, наступательные действия врага на четырех направлениях провалились.

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Российские оккупанты начали агитировать срочников в Крыму подписать контракты для войны в Украине. Об этом сообщается в ежедневной сводке Генштаба Украины.

Во временно оккупированном Крыму россияне агитируют военнослужащих срочной службы подписать контракты с вооруженными силами РФ для участия в боевых действиях в Украине. По оперативной информации Генштаба, это связано с огромными потерями врага.

"Захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения в воинских частях вооруженных сил российской федерации, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводятся разъяснительные мероприятия среди военнослужащих срочной службы", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, представители ВС РФ проводят с молодежью разъяснительные работы о необходимости подписания контрактов для пополнения сил в войне против Украины.

Ситуация на фронте 2 апреля

Всего за сутки противник нанес 5 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

2 апреля российские захватчики осуществили 2 ракетных удара и провели массированный обстрел из реактивных систем залпового огня по центральной части города Константиновка Донецкой области. В результате преступных действий оккупантов погибли и получили ранения мирные жители, повреждены здание детского сада, многоэтажные и частные жилые дома.

РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Украинские защитники продолжают удерживать Бахмут, также врагу не удались наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки.

Напомним, 22 марта представители Центра национального сопротивления сообщили, что российские оккупанты в Крыму вербуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы присоединиться к российской армии.

Также, сегодня российский адвокат Марк Фейгин подтвердил, что численность армии РФ сильно сократилась, но он убежден, что население России стерпит новую волну мобилизации в случае, если Кремль заявит об этом решении.