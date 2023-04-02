Потеря Крыма и вторая волна мобилизации: россияне стерпят все, — Фейгин (видео)

По мнению юриста, численность армии РФ настолько сократилась, что лидер Кремля скорее всего объявит вторую волну мобилизации.

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В воскресенье, 2 апреля, российский адвокат Марк Фейгин заявил, что население России молча стерпит новую волну мобилизации в случае, если Кремль заявит об этом решении. Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

Фейгин отметил, что численность армии РФ сильно сократилась. С имеющимися остатками сил невозможно не только наступать, но сложно даже обороняться. Поэтому лидер Кремля скорее всего примет такой шаг.

"Путин начал забирать у россиян последнее – право на жизнь. Их бросают на войну с Украиной. И россияне идут на убой. Их просто перемалывают в фарш в Украине. Естественно, это парадокс. Для Путина это спасение и удивление. Он пойдет дальше. И если раньше я считал, что есть какая-то точка невозврата, то сейчас я так не думаю", — говорит Фейгин.

Фейгин удивлен, что Путина продолжают поддерживать даже после того, как он забрал все у среднестатистического россиянина.

"Сначала он забрал у россиян экономическую и политическую свободу. Затем у них забрали все гражданские права и обещали, что никогда не отнимут у них право на жизнь. И сейчас этих среднестатистических россиян бросают на убой в Украину", — подытожил он.

Последнее, по мнению Фейгина, что может сподвигнуть россиян на свержение режима — это потеря веры в своего президента. И это может произойти не потому, что Россия проиграет войну в Украине, а "потребуется нечто большее".

В середине марта, представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что в России продолжается скрытая мобилизация, с целью пополнять армию как минимум на 20 тысяч человек в месяц.

В ноябре прошлого года Фейгин высказывал предположение, что российская военная элита хотела бы, чтобы Путин больше не правил Россией, однако она не готова самостоятельно устранять президента РФ.