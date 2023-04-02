Втрата Криму та друга хвиля мобілізації: росіяни будуть терпіти все, — Фейгін (відео)

На думку юриста, чисельність армії РФ настільки скоротилася, що лідер Кремля, швидше за все, оголосить другу хвилю мобілізації.

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У неділю, 2 квітня, російський адвокат Марк Фейгін заявив, що населення Росії мовчки стерпить нову хвилю мобілізації у разі, якщо Кремль заявить про це рішення. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

Фейгін зазначив, що чисельність армії РФ значно скоротилася. З наявними залишками сил неможливо не лише наступати, а й складно навіть оборонятися. Тому лідер Кремля, швидше за все, піде на такий крок.

"Путін почав забирати у росіян останнє – їхнє право на життя. Їх кидають на війну з Україною. І росіяни йдуть на забій. Їх просто перемелюють у фарш в Україні. Звичайно, це парадокс. Для Путіна це порятунок та здивування. Він піде далі. І якщо раніше я вважав, що є якась точка неповернення, то зараз я так не думаю", — каже Фейгін.

Фейгін здивований, що Путіна продовжують підтримувати навіть після того, як він забрав усе у середньостатистичного росіянина.

"Спочатку він забрав у росіян економічну та політичну свободу. Потім у них забрали усі громадянські права й обіцяли, що ніколи не заберуть у них права на життя. І зараз цих середньостатистичних росіян кидають на забій в Україну", — підсумував він.

Останнє, на думку Фейгіна, може спонукати росіян на повалення режиму — це втрата віри у свого президента. І це може статися не тому, що Росія програє війну в Україні, а "потрібне щось більше".

У середині березня представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що в Росії продовжується прихована мобілізація, з метою поповнювати армію як мінімум на 20 тисяч людей на місяць.

У листопаді минулого року Фейгін висловлював припущення, що російська військова еліта хотіла б, щоб Путін більше не правив Росією, проте вона не готова самостійно усувати президента РФ.