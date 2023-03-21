Прихована мобілізація: РФ набирає від 20 тисяч людей щомісяця, — ГУР

За словами представника ГУР Андрія Юсова, прихована мобілізація в Росії продовжується, проте моральний стан мобілізованих на вкрай низькому рівні.

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Влада РФ проводить у країні приховану мобілізацію, що дозволяє поповнювати ряди окупантів на мінімум 20 тисяч осіб на місяць. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Той факт, що прихована мобілізація в РФ продовжується і готуються нові мобілізаційні заходи, говорить про те, що навіть проведеної мобілізації недостатньо. Цей процес триває, і в межах прихованої мобілізації щомісячно рашистам вдається близько 20 тис. осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи. Усі цифри відомі та вивчаються", — повідомляє представник ГУР.

За словами Юсова, однієї мобілізації недостатньо, оскільки Росії ще потрібно навчати мобілізованих, а тренувальних баз на території РФ недостатньо, тому доводиться використовувати Білорусь і білоруські полігони.

"Зараз їхня армія неефективна, не забезпечена, не навчена належним чином, і про це говорять втрати на полі бою. Кількість аудіоперехоплень з панічними настроями на передовій дуже велика. Оприлюднюється лише частина. Якщо говорити про моральний стан, то у мобілізованих воно на вкрай низькому рівні. Якби була можливість тікати, то більшість мобілізованих вже б це зробили", – наголосив він.

Юсов зазначив, що кількісно у Росії багато живої сили та техніки, але якщо говорити про якість, то вона "закінчилася в перші хвилі повномасштабного вторгнення".

Минулого тижня Фокус писав про те, що Міноборони Росії в межах прихованої мобілізації з 1 квітня планує набрати на службу за контрактом 400 тисяч військових.

У лютому генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес розповів, що Росія спеціально завищує цифри масштабів своєї мобілізації, щоб налякати Україну та Захід.