РФ набере 400 тисяч контрактників на службу та починає приховану мобілізацію, — ЗМІ

За інформацією журналістів, по всій Росії мешканцям починають надходити повістки для "актуалізації даних", проте на місці російських чоловіків вербуватимуть на фронт.

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Міноборони Росії з 1 квітня планує набрати на службу за контрактом 400 тисяч військових. Російські регіони вже отримали рознарядки від влади, а такі заходи розпочнуться разом із весняним закликом. Про це повідомляє видання URA.RU з посиланням на джерела у керівництві уральських регіонів у матеріалі за 10 березня.

За інформацією журналістів, суб'єкти РФ вже спустили квоти щодо кількості необхідних контрактів. У Челябінській та Свердловській областях на службу до Міноборони РФ мають надійти 10 тисяч осіб, у Пермському краї — 9 тисяч.

Стверджується, що основна частина роботи ляже на співробітників військових комісаріатів, а допомагатимуть їм губернатори, які відповідатимуть за поширення інформації та виконання плану.

Тим часом російська служба ВВС 14 березня повідомила, що у Воронезькій області почали роздавати повістки у військкомат. Влада регіону стверджує, що це робиться для збору інформації, а не для чогось іншого. Проте журналісти зазначають, що ситуація схожа на ту, яка була перед оголошенням Володимиром Путіним "часткової мобілізації" у вересні минулого року.

"Особливо наголошуємо, що єдина мета цих заходів — виключно актуалізація даних військового обліку у воронезьких військкоматах", — заявили в уряді Воронезької області.

У відомстві запевняють, що повістки вручатимуть лише за місцем проживання.

Зі свого боку видання "Верстка" 14 березня писало, що російські військкомати розпочали набір "добровольців" на війну в Україні. За інформацією журналістів, з цим пов'язане розсилання повісток у Воронезькій області. А такий набір проходитиме по всій країні.

Джерела у силових структурах регіону розповіли, що таким чином РФ розраховує заповнити втрати низки дефіцитних спеціальностей (артилеристи, оператори бронемашин). Однак військові не виключають, що на фронт у результаті відправляться "зневірені люди, маргінали, яким нема чого втрачати"

Тим часом спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, плани щодо проведення другої хвилі мобілізації в Росії "у Кремлі не обговорюють".

Нагадаємо, 9 березня в ЦНС повідомили, що РФ готує нову хвилю мобілізацію на Донбасі. За інформацією, російські військкомати закликали навчальні заклади надати списки всіх юнаків 2006 року народження.

7 березня аналітики з ISW наголошували, що Росія навряд чи оголосить нову хвилю мобілізації раніше літа. Ймовірно, до РФ повернулися до прихованого призову на фронт, щоб уникнути оприлюднення наказу про масштабні мобілізаційні заходи.