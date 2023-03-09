"Ядром будуть неповнолітні": РФ готує нову хвилю мобілізації на Донбасі, — ЦНС

За інформацією, російські військкомати закликали навчальні заклади надати списки всіх юнаків 2006 року народження.

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Російські окупанти планують навесні розпочати нову хвилю мобілізації в окупованих частинах Луганщини та Донеччини. Про це сьогодні, 9 березня заявили у пресслужбі Центру національного спротиву.

За інформацією Спротиву, "ядром" нової хвилі будуть хлопці 2006 року народження, адже зараз у регіоні вже майже немає незайнятих людей, які підлягають мобілізації.

До речі, на сайті центру національного спротиву є інструкція "що робити українцям, які отримали російську повістку на тимчасово окупованих територіях". Також варто наголосити, що мобілізації підлягають громадяни Росії, тобто — власники паспортів противника, тому ЦНС закликає ігнорувати паспортизацію Росії.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що голова Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати бойовиків з т. зв. "ДНР" до лав своєї армії, оскільки хоче зміцнити власні позиції на політичній арені.

17 лютого в окупованому Маріуполі стартувала відкрита мобілізація до лав ЗС РФ.

Раніше в січні в ГУР заявили, що нова хвиля мобілізації не завадить Силам оборони проводити наступальні операції на передовій.