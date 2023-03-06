Кадиров вербує у свої загони бойовиків "ДНР", щоб зміцнити владу на Донбасі, — ЦНС

Бійці голови Чечні також готують людей, які в майбутньому будуть відповідальні за охорону "окупаційної влади" на захоплених територіях, як зазначили в ЦНС.

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Голова Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати бойовиків із т.зв. "ДНР" до лав своєї армії, оскільки хоче зміцнити власні позиції на політичній арені. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За наявною інформацією, на тимчасово окупованих територіях Рамзан Кадиров робить усе можливе для того, щоб посилити свою владу, а його бойовики продовжують "забезпечувати порядок" на Донбасі. Тобто відбуваються просто репресії, як зазначили в ЦНС.

Призначаються чиновники після схвалення голови Чечні і в регіон направили вже понад 300 кадіїв. Усе це свідчить про одне — політик має намір збільшити свій вплив на окупованих українських областях, щоб у майбутньому отримати ще більше влади.

"Тепер голова "ДНР" Денис Пушилін погодив "підготовку" бойовиків "ДНР" в університеті спецпризначенців, розташованого в Чечні. Крім цього, особиста гвардія Кадирова поповнюється новими обличчями, що також змінює баланс сил у майбутньому перерозподілі влади", — йдеться в повідомленні.

Посилення впливу ще показується в тому, що бійці Рамзана Кадирова фактично готують тих, хто відповідатиме за особисту охорону "окупаційної влади".

Нагадаємо, 3 березня видання Bild писало, що до Кадирова до Чечні прилетів відомий нефролог із ОАЕ. За словами російсько-ізраїльського бізнесмена Леоніда Невзліна, причиною проблем зі здоров'ям чеченського лідера може бути отруєння. Саме з цієї причини Кадиров не довіряє російським лікарям.

2 березня Рамзан Кадиров написав, що після НП у Брянській області російська влада має запровадити військовий стан в окремих регіонах. Він закликав владу РФ ретельно розслідувати інцидент і застосувати "найжорсткіші заходи покарання".