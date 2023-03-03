Проблеми з нирками: до Кадирова в Чечню прилетів відомий нефролог із ОАЕ — ЗМІ (фото)
За словами російсько-ізраїльського бізнесмена Леоніда Невзліна, причиною проблем зі здоров'ям чеченського лідера може бути отруєння. Саме з цієї причини Кадиров не довіряє російським лікарям.
Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. Днями до нього у Грозноий прилетів лікар нефрологічного відділення відомої багатопрофільної лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, ОАЕ. Про це у п'ятницю, 3 березня, пише німецьке видання Bild.
Про це повідомляє казахстанський журналіст Азамат Майтанов, який називає ім'я нефролога — лікар Ясін Ібрагім Ель-Шахат. Це відомий лікар із 30-річним досвідом роботи.
"Його область знань лежить у нефрології, діалізі, трансплантації, гломерулонефриті, гостра ниркова недостатність", — зазначає журналіст.
Російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін із посиланням на власні джерела стверджує, що Кадиров проходить лікування в Абу-Дабі, проте коли буває з короткими візитами до Чечні, то викликає арабських медиків до себе.
Невзлін уточнив, що Кадиров не довіряє російським лікарям, і він має на це підстави.
"Мої джерела кажуть, що нирки – симптом отруєння і саме цього боїться Кадиров. Який надто багато нажив ворогів серед генералів, які мають доступ до розробок ГРУ", – прокоментував бізнесмен.
Bild уточнює, що через проблеми з нирками зовнішність чеченського політика сильно змінилася. Він набрав надмірну вагу, а обличчя набрякло.
Імовірно, саме через проблеми зі здоров'ям Кадиров не зміг бути присутнім на зврненні Володимира Путіна до Федеральних зборів 21 лютого.
Нагадаємо, 2 березня Рамзан Кадиров написав, що після НП у Брянській області російська влада має ввести воєнний стан в окремих регіонах. Він закликав владу РФ ретельно розслідувати інцидент і застосувати "найжорсткіші заходи покарання".