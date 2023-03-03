Проблемы с почками: к Кадырову в Чечню прилетел известный нефролог из ОАЭ — СМИ (фото)

По словам российско-израильского бизнесмена Леонида Невзлина, причиной проблем со здоровьем чеченского лидера может быть отравление. Именно по этой причине Кадыров не доверяет российским врачам.

Related video

У главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. На днях к нему в Грозный прилетел врач нефрологического отделения известной многопрофильной больницы "Бурджил" в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом в пятницу, 3 марта, пишет немецкое издание Bild.

Об этом же сообщает казахстанский журналист Азамат Майтанов, который называет имя нефролога — доктор Ясин Ибрагим Эль-Шахат. Это известный врач с 30-летним опытом работы.

"Его область знаний лежит в нефрологии, диализе, трансплантации, гломерулонефрит, острая почечная недостаточность", — отмечает журналист.

Российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин со ссылкой на собственные источники утверждает, что Кадыров проходит лечение в Абу-Даби, однако когда бывает с короткими визитами в Чечне, то вызывает арабских медиков к себе.

Невзлин уточнил, что Кадыров не доверяет российским врачам, и у него на это есть основания.

"Мои источники говорят, что почки — симптом отравления и именно этого боится Кадыров. Который слишком много нажил врагов среди генералов, имеющих доступ к разработкам ГРУ", — прокомментировал бизнесмен.

[ + – ] Пользователи соцсетей заметили, как изменилась внешность Кадырова

Bild уточняет, что из-за проблем с почками, внешность чеченского политика сильно изменилась. Он набрал избыточный вес, а лицо опухло.

[ + – ] Кадыров лечится в ОАЭ

Предположительно, как раз из-за проблем со здоровьем Кадыров не смог присутствовать на послании Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля.

Напомним, 2 марта Рамзан Кадыров написал, что после ЧП в Брянской области российские власти должны ввести военное положение в отдельных регионах. Он призвал власти РФ тщательно расследовать инцидент и применить "самые жесткие меры наказания".