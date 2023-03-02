"Стрелять на поражение": Рамзан Кадыров призвал привлечь к ответу семьи членов "украинской ДРГ"

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для "украинских террористов", которые напали на Брянскую область и призвал российскую власть незамедлительно ввести военное положение в РФ.

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Рамзан Кадыров считает, что после ЧП в Брянской области российские власти должны ввести военное положение в отдельных регионах. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.

Политик уверен, что случай в Брянской области останется без внимания стран Запада, но вот российскую власть он призвал тщательно расследовать инцидент и применить "самые жесткие меры наказания".

"Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят", — говорится в сообщении.

Более того, Рамзан Кадыров считает, что пришло время ввести военное положение, однако не по всей России, а лишь в некоторых регионах. Он понимает, что решать в итоге будет командование, но решил все же высказать свое мнение на этот счет.

"Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности", — подытожил глава Чеченской Республики.

[ + – ] Глава Чечни высказался об инциденте под Брянском Фото: Скриншот из Telegram

Напомним, что в селе Сушаны Брянской области РФ 2 марта ловили 40 "украинских диверсантов". Поступали сведения о взятии в заложники детей, убийстве мужчины и ранении 10-летнего ребенка.

Также 2 марта в ОП прокомментировали провокацию с "украинской ДРГ" под Брянском. Михаил Подоляк полностью убежден, что таким образом российская пропаганда убеждает граждан в том, что Кремль "не просто так" начал воевать с Украиной.