"Стріляти на ураження": Рамзан Кадиров закликав притягнути до відповідальності сім'ї членів "української ДРГ"

Глава Чечні Рамзан Кадиров вигадав покарання для "українських терористів", які напали на Брянську область і закликав російську владу негайно запровадити військовий стан у РФ.

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Рамзан Кадиров вважає, що після НП у Брянській області російська влада має запровадити військовий стан в окремих регіонах. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Політик упевнений, що випадок у Брянській області залишиться поза увагою країн Заходу, але російську владу він закликав ретельно розслідувати інцидент і застосувати "найжорсткіші заходи покарання".

"Розібратися з усіма учасниками вилазки на Брянську область необхідно найсуворішим чином, максимально жорстко і навіть жорстоко. Стріляти на ураження. Розібратися не тільки з ними, а й притягнути до відповідальності їхні сім'ї, які можуть проживати на території Росії. Перевірити їх ґрунтовно і ретельно. Досвід показує, що без їхнього сприяння, потурання і схвалення такі терористичні акти не відбуваються", — йдеться в повідомленні.

Більше того, Рамзан Кадиров вважає, що настав час запровадити військовий стан, проте не по всій Росії, а лише в деяких регіонах. Він розуміє, що вирішувати в результаті буде командування, але вирішив все ж таки висловити свою думку з цього приводу.

"Вважаю, що слід було б запровадити в деяких регіонах військовий стан з максимальним рівнем реагування замість нині встановленого середнього. Так, це може бути незручним для місцевих жителів, натомість вони будуть у безпеці", — підсумував глава Чеченської Республіки.

[ + – ] Глава Чечні висловився про інцидент під Брянськом Фото: Скриншот из Telegram

Нагадаємо, що у селі Сушани Брянської області РФ 2 березня ловили 40 "українських диверсантів". Надходили відомості про взяття у заручники дітей, вбивство чоловіка та поранення 10-річної дитини.

Також 2 березня в ОП прокоментували провокацію з "українською ДРГ" під Брянськом. Михайло Подоляк повністю переконаний, що таким чином російська пропаганда переконує громадян, що Кремль "не просто так" почав воювати з Україною.