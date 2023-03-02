Поранений хлопчик і заручники у підвалах: що відомо про бої з "українською ДРГ" у Брянській області РФ

У селі Сушани Брянської області РФ 2 березня ловили 40 "українських диверсантів". Надходили відомості про взяття у заручники дітей, вбивство чоловіка та поранення 10-річної дитини. Фокус вирішив зібрати все, що відомо про інцидент.

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РосЗМІ називали те, що відбувається, "повномасштабною битвою з українською ДРГ". У заручники потрапила родина з двома дітьми, мешканці села Сушани та Любечани. Ті, кому пощастило більше — ховалися у підвалах, писали у пабліках.

Пропагандисти повідомляли про підрив електропідстанції та газової станції у Сушанах. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз розповів про стрільбу по машині — вбито чоловіка та поранено десятирічного хлопчика.

[ + – ] Повідомлення про те, що на території Брянської області нібито виявлено "українську ДРГ"

Російська ФСБ заявила, що в прикордонному Климівському районі Брянської області оперативники та сили Міноборони Росії проводили заходи щодо знищення озброєних українців, які порушили державний кордон.

В українських пабліках поширювалася інформація про дії найманців із російської ПВК "Вагнер".

[ + – ] ЗМІ повідомляли, що "українські диверсанти" взяли в заручники місцевих жителів, враховуючи дітей

Деякі російські військкори розповіли про підготовку спецпідрозділів РФ до зачистки прикордонних районів. Щоб ліквідувати "диверсантів", на території області навіть хотіли розмістити РСЗВ "Град".

Російське агентство ТАСС о 13:22 повідомило, що "диверсанти" у прикордонному районі Брянської області не фіксують ознак активності. Звуків стрілянини вже не чути.

"На території РФ нікого з української групи вже немає, вони всі вийшли. Зараз продовжується пошук, можливо, бійців ЗСУ, які залишилися на нашій території", — зазначив співрозмовник журналістів.

Інцидент у Брянській області. Чому Путін скликав засідання Ради безпеки й одразу його скасував

Згодом з'явилася інформація про екстрене скликання Ради безпеки РФ через проникнення через кордон "української ДРГ". У Кремлі заявили, що Путіна інформують про те, що відбувається у Брянській області по лінії ФСБ, Міноборони та Росгвардії.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков спростував чутки про проведення термінової наради Ради безпеки РФ. Проте президент Росії у зв'язку із ситуацією у Брянській області скасував поїздку до Ставропольського краю.

[ + – ] Через "диверсантів" Путін скасував поїздку

Пєсков не зміг відповісти на запитання, чи буде зміна статусу "спеціальної військової операції" після інциденту в Брянській області. "Не знаю, поки не можу сказати", — відповів він журналістам.

"ДРГ" у Брянській області: що говорять у Києві?

Українські ЗМІ з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ писали, що українські військові ведуть бойові дії виключно в Україні. Те, що відбувається на території РФ, — це опір місцевих жителів путінському режиму.

Серед можливих причин українські військові виділили "недотримання заходів пожежної безпеки й інші фактори, які не залежать від ЗСУ". Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов вважає те, що відбувається у Брянській області, продовженням трансформації РФ.

"Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось і вживати якихось конкретних заходів", — заявив він.

[ + – ] В українській розвідці вважають, що події у Брянській області є ознакою того, що Росія починає чинити опір диктатурі Путіна

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк порадив росіянам боятися своїх партизанів.

"Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну і зростаючу бідність", — написав він у Twitter.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що командування ЗС РФ могло використати раніше взятих у полон українських військових і видати їх за членів ДРГ. Так, з'являється черговий привід для виправдання безглуздості повномасштабної війни й оголошення нової "часткової" мобілізації.

Російський бунт та Добровольчий Корпус

Також у мережі з'явилося відео групи "Російський Добровольчий Корпус", яка узяла на себе відповідальність за події у Брянській області. Учасники РДК закликають "піднімати бунт".

[ + – ] Добровольчий Корпус заявив, що готовий боротися з режимом Путіна зі зброєю в руках

"Російський Добровольчий Корпус прийшов у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом", — заявили представники руху.

Нагадаємо, що Путін під час виступу на колегії ФСБ 28 лютого закликав спецслужби тримати під особливим контролем кордон з Україною та поставити заслін для диверсантів.

У російському Санкт-Петербурзі вранці цього ж дня закрили аеропорт "Пулково" через інформацію про проліт над містом невідомого повітряного об'єкта. Силовики запровадили спеціальний план "Килим".