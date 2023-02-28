Літаки кружляють навколо: через невідомий об'єкт закрили аеропорт в Санкт-Петербурзі, — ЗМІ

ВКС Росії, за інформацією журналістів, підняли в небі винищувачі через повідомлення про появу в небі невідомого об'єкта, а на території летовища оголошено план "Килим".

Related video

У Росії в місті Санкт-Петербург закрили аеропорт. Він не приймає літаки через інформацію про виявленні в небі над містом невідомого повітряного об'єкта. Про це повідомляє російське видання "Вaza".

"У Санкт-Петербурзі запровадили план "Килим" через невідомий об'єкт у повітрі. Аеропорт Пулково не приймає літаки. Сигнал "Килим" подають при незаконному перетині кордону або появі НЛО. У небо над містом підняли винищувачі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно із інформацією сервісу Flightradar, цивільні літаки не наближаються до Санкт-Петербурга.

За даними сервісу Flightradar, літаки облітають стороною Пулкове або нарізають кола поруч, якщо їм потрібно приземлитися в Пітері.

Так, за повідомленням росЗМІ, рейс "Перемоги" з Москви до Санкт-Петербурга робить кола над Валдайським національним парком. Борти не наближаються ближче ніж на 200 кілометрів.

Судячи з даних Flightradar, літаки не можуть полетіти і до Калінінграда, тому що не можуть перетнути повітряний простір Санкт-Петербурга. Рейс із Москви теж робить кола.

Офіційних коментарів із приводу закриття летовища не надходило.

У ЗСУ підтвердили інформацію про підрив російського розвідувального літака А-50 на аеродромі в Мачулищах. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, знищення ворожого літака – це результат діяльності білоруських партизанів. Пошкоджений літак відстежував зліт, посадку та напрямки руху української авіації та супроводжував атаки крилатими ракетами по території України.

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі у селищі Мачулищі пролунало кілька вибухів. За інформацією місцевих пабліків, в результаті пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.