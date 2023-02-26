На військовому аеродромі в Мачулищах в Білорусі пролунали вибухи, — соцмережі

Місцеві жителі повідомляють, що ДАІ перевіряє автівки та багажники водіїв, які проїздили повз трасу в районі Мачулищів, а внаслідок вибухів пошкоджено літак.

Related video

У Білорусі на військовому аеродромі в селищі Мачулищі неподалік Мінська, звідки злітають літаки для завдання ударів по території України, зранку, 26 лютого, пролунали вибухи. Про це повідомляє білоруський телеграм-канал "МотолькоПомоги".

"Надходить інформація, що починаючи від 11-ї години на околицях аеродрому "Мачулищі" у кількох місцях навколо аеродрому пролунали кілька вибухів. ДАІ зупиняла машини та перевіряла багажники та документи водіїв. Пізніше було помічено рух МАЗів до аеродрому", — йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації про вибухи поки немає.

За інформацією, отриманою від учасників плану "Перемога" в районі аеродрому сталося 2 вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

ЗСУ 26 лютого збили Су-25 ЗС РФ, який напередодні атакував будівлю заводоуправління Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині. Українським захисникам вдалося захопити в полон російського пілота, повідомив нардеп Муса Магомедов.

Хорватія почала операцію з відправлення до України 14 транспортних вертольотів. З гелікоптерів видаляють маркування. Очікується, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за 10 днів. 7 гелікоптерів частково розберуть і доправлять до України суходолом, решта 7 полетять з Польщі.