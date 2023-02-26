На военном аэродроме в Мачулищах в Беларуси прогремели взрывы, — соцсети

Местные жители сообщают, что ГАИ проверяет автомобили и багажники водителей, проезжавших мимо трассы в районе Мачулищ, а в результате взрывов поврежден самолет.

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В Беларуси на военном аэродроме в поселке Мачулищи недалеко от Минска, откуда взлетают самолеты для нанесения ударов по территории Украины, утром, 26 февраля, раздались взрывы. Об этом сообщает белорусский телеграмм-канал "МотолькоПомощи".

"Поступает информация, что начиная с 11 часов в окрестностях аэродрома "Мачулищи" в нескольких местах вокруг аэродрома прогремели несколько взрывов. ГАИ останавливала машины и проверяла багажники и документы водителей. Позже было замечено движение МАЗов к аэродрому", — говорится в .

Официальной информации о взрывах пока нет.

По информации, полученной от участников плана "Победа" в районе аэродрома произошло 2 взрыва, в результате которых повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

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