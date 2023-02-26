Месть за Авдеевский коксохим: ВСУ сбили российский самолет Су-25 и взяли в плен летчика

Бойцы 110-й бригады ВСУ сбили вражеский штурмовик на следующий день после обстрела заводоуправления предприятия.

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Украинские защитники сбили Су-25 ВС РФ, который вчера, 25 февраля, атаковал здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области. ВСУ удалось захватить в плен российского пилота. Об этом сообщил нардеп Муса Магомедов.

"Говорят: "Месть-блюдо, которое подают холодной". Но не в этом случае. Вчерашний авианалет на Авдеевский коксохим отомщен менее чем за сутки. Сегодня утром над Авдеевкой силами 110-й бригады ВСУ сбито СУ-25, пилот взят в плен. Слава ВСУ!", — написал он.

Муса Магомедов отметил, что ВСУ "приземлили" российский штурмовик из "Стингера".

25 февраля, ВС РФ также нанесли два ракетных удара по Авдеевскому коксохиму. Ракеты попали в районе заводоуправления. Один человек получил ранение головы и плеча. Пострадавший доставлен в больницу в Покровске.

Под Угледаром ВСУ уничтожили 2 колонны бронированной российской техники, вероятно, принадлежавшей 155-й бригаде ВС РФ, говорится в отчете за 25 февраля Института изучения войны. В британской разведке добавили, что не исключено, что подразделения морпехов ВС РФ вскоре снова бросят в наступление на Угледарском направлении.

ВСУ разбили российских солдат из 503-го мотострелкового полка ВС РФ в районе Токмака на Запорожье. Они уничтожили 120 окупантов, которые пытались провести разведку.