Помста за Авдіївський коксохім: ЗСУ збили російський літак Су-25 і взяли в полон льотчика

Бійці 110-ї бригади ЗСУ поцілили у ворожий штурмовик наступного дня після обстрілу заводоуправління підприємства.

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Українські захисники збили Су-25 ЗС РФ, який вчора, 25 лютого, атакував будівлю заводоуправління Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині. ЗСУ вдалося захопити в полон російського пілота. Про це повідомив нардеп Муса Магомедов.

"Кажуть: "Помста-страва, яку подають холодною". Але не в цьому випадку. Вчорашній авіаналіт на Авдіївський коксохім відомщений менше ніж за добу. Сьогодні вранці над Авдіївкою силами 110-ї бригади ЗСУ збито СУ-25, пілота взято в полон. Слава ЗСУ!", — написав він.

Муса Магомедов зазначив, що ЗСУ "приземлили" російський штурмовик зі "Стінгера".

25 лютого, ЗС РФ також завдали два ракетних удари по Авдіївському коксохіму. Ракети поцілили в районі заводоуправління. Одна людина отримала поранення голови та в плече. Постраждалого доправлено до лікарні в Покровську.

Під Вугледаром ЗСУ знищили 2 колони броньованої російської техніки, ймовірно, яка належала 155-й бригаді ЗС РФ, йдеться у звіті за 25 лютого Інституту вивчення війни. У британській розвідці додали, що не виключено, що підрозділи морпіхів ЗС РФ невдовзі знову кинуть у наступ на Вугледарському напрямку.

ЗСУ розбили російських вояків із 503-го мотострілкового полку ЗС РФ в районі Токмака на Запоріжжі. Вони знищили 120 окупантів, які намагалися провести розвідку.