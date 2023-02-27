Проводив радіолокаційну розвідку: ЗСУ підтвердили підрив літака у Мачулищах (відео)

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, пошкоджений у Мачулищах літак допомагав росіянам виявляти місцезнаходження українських засобів протиповітряної оборони.

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Повітряні сили ЗСУ підтвердили інформацію про підрив російського розвідувального літака А-50 на аеродромі в Мачулищах (Білорусь). Про це речник ПС Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону в понеділок, 27 лютого.

За його словами, знищення літака – це результат діяльності білоруських партизанів.

"Ушкодження розвідувального літака росіян А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі" — це хороша новина для України, адже цей літак допомагав окупантам вести бойові дії", — сказав Ігнат.

Спікер ПС ЗСУ уточнив, що літак А-50 проводив радіолокаційну розвідку української території, а також сканував відпрацювання засобів ППО та виявляв їхнє місцезнаходження. Крім того, він відстежував зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації.

Літак також супроводжував атаки крилатими ракетами по території України.

"Втім, пошкодження одного А-50 не вплинуть на можливість Росії атакувати Україну, адже на озброєнні ЗС РФ є близько дев'яти таких літаків", — резюмував Ігнат.

Нагадаємо, глава Білорусі Олександр Лукашенко закликав посилити безпеку через удар по Мачулищах. Незважаючи на те, що глава Білорусі заперечує дії проукраїнських партизанів на аеродромі під Мінськом, де було підірвано військовий літак РФ, він зібрав нараду силовиків і зажадав від них "безпрецедентних заходів безпеки всередині країни та на кордоні з Україною".

Фокус також писав, що вранці 26 лютого на військовому аеродромі у селищі Мачулищі пролунали вибухи. За інформацією місцевих пабліків, у районі військового об'єкта сталося 2 вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.