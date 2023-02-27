Проводил радиолокационную разведку: ВСУ подтвердили подрыв самолета в Мачулищах (видео)

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, поврежденный в Мачулищах самолет помогал россиянам выявлять местонахождение украинских средств противовоздушной обороны.

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Воздушные силы ВСУ подтвердили информацию о подрыве российского разведывательного самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах (Беларусь). Об этом спикер ВС Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире национального телемарафона в понедельник, 27 февраля.

По его словам, уничтожение самолета — это результат деятельности белорусских партизан.

"Повреждение разведывательного самолета россиян А-50 на белорусском аэродроме "Мачулищи" — это хорошая новость для Украины, ведь этот самолет помогал оккупантам вести боевые действия", — сказал Игнат.

Спикер ВС ВСУ уточнил, что самолет А-50 проводил радиолокационную разведку украинской территории, а также сканировал отработку средств ПВО и выявлял их местонахождение. Кроме того он отслеживал взлет, посадку и направления движения нашей авиации.

Самолет также сопровождал атаки крылатыми ракетами по территории Украины.

"Впрочем, повреждения одного А-50 не повлияют на возможность России атаковать Украину, ведь на вооружении ВС РФ есть около девяти таких самолетов", — резюмировал Игнат.

Напомним, глава Беларуси Александр Лукашенко призвал усилить безопасность из-за удара по Мачулищах. Несмотря на то, что глава Беларуси отрицает действия проукраинских партизан на аэродроме под Минском, где был взорван военный самолет РФ, он собрал совещание силовиков и потребовал от них "беспрецедентных мер безопасности внутри страны и на границе с Украиной".

Фокус также писал, что утром 26 февраля на военном аэродроме в поселке Мачулищи раздались взрывы. По информации местных пабликов, в районе военного объекта произошло 2 взрыва, в результате которых повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.