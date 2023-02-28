Самолеты кружат вокруг: из-за неизвестного объекта закрыли аэропорт в Санкт-Петербурге, — СМИ

ВКС России, по информации журналистов, подняли в небе истребители из-за сообщения о появлении в небе неизвестного объекта, а на территории аэропорта объявлен план "Ковёр".

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В России в городе Санкт-Петербург был закрыт аэропорт. Он не принимает самолеты из-за информации об обнаружении в небе над городом неизвестного воздушного объекта. Об этом сообщает российское издание "Вaza".

"В Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неизвестного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты. Сигнал "Ковер" подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО. В небо над городом подняли истребители", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно информации сервиса Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.

По данным сервиса Flightradar, самолеты облетают стороной Пулково или нарезают круги рядом, если им нужно приземлиться в Питере.

Так, по сообщению росСМИ, рейс "Победы" из Москвы в Санкт-Петербург совершает круги над Валдайским национальным парком. Борты не приближаются ближе 200 километров.

Судя по данным Flightradar, самолеты не могут улететь и в Калининград, потому что не могут пересечь воздушное пространство Санкт-Петербурга. Рейс из Москвы тоже делает круги.

Официальных комментариев по поводу закрытия аэродрома не поступало.

В ВСУ подтвердили информацию о подрыве российского разведывательного самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, уничтожение вражеского самолета – это результат деятельности белорусских партизан. Поврежденный самолет отслеживал взлет, посадку и направление движения украинской авиации и сопровождал атаки крылатыми ракетами по территории Украины.

Утром 26 февраля на военном аэродроме в поселке Мачулищи раздалось несколько взрывов. По информации местных пабликов, в результате повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.