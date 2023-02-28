Путін доручив ФСБ "боротися з мерзотою", яка намагається "розколоти російське суспільство"

Президент РФ закликав спецслужби посилити контррозвідку та тримати "під особливим контролем" російсько-український кордон. Лідер Кремля пов'язав загрози, що з'явилися на території країни-агресора, з діями Києва та країн Заходу.

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Президент РФ Володимир Путін під час свого виступу на колегії ФСБ у вівторок, 28 лютого, закликав спецслужби тримати під особливим контролем російсько-український державний кордон і поставити там заслін для диверсійних груп. Слова лідера Кремля передає агентство ТАРС.

У межах свого звернення до спецслужб російський президент заявив про необхідність боротися з тими, хто намагається "розколоти" російське суспільство, назвавши таких людей "мерзотою".

"Звичайно, потрібно виявляти й припиняти протизаконну діяльність тих, хто намагається розколоти, послабити наше суспільство та використовує як зброю сепаратизм, націоналізм, неонацизм і ксенофобію. Це теж завжди застосовувалося щодо нашої країни, а зараз найактивніші спроби активізувати всю цю мерзоту на нашій землі", — висловився російський президент.

Він також вважає, що ФСБ має оперативніше реагувати на "активізацію розвідувальних дій Заходу проти РФ". Він наголосив, що посилення так званої "терористичної загрози" в Росії нібито пов'язане з діями Києва та країн Заходу, які використовують для цього "своїх старих друзів".

Путін розпорядився в посиленому режимі стежити за роботою заводів оборонно-промислового комплексу Росії та місцями масового скупчення людей.

Як вважає глава держави-агресора, спецслужби мають допомагати ЗС РФ у війні проти України. З цією метою він доручив посилити контррозвідувальні заходи.

"ЗС РФ, ФСБ та інші спецслужби отримали безцінний бойовий досвід у ході спецоперації, його потрібно використовувати для зміцнення безпеки", — наголосив Путін.

Що сьогодні відбувається в Росії: безпілотники й операція "Килим"

Сьогодні, 28 лютого, у Коломенському районі Підмосков'я поряд із об'єктом "Газпрому" впав безпілотник. Дрон виявили за десять метрів від паркану газової компресорної станції.

Сьогодні ж у російському місті Туапсе Краснодарського краю безпілотники, начинені вибухівкою, атакували нафтобазу "Роснафти".

У Санкт-Петербурзі вранці 28 лютого закрили аеропорт "Пулково". Він не приймав літаки через інформацію про виявлення в небі над містом невідомого повітряного об'єкта. У зв'язку з цим місцева влада ввела спеціальний план "Килим", що стало причиною безлічі жартів у соцмережах.