Путин поручил ФСБ "бороться с мразью", которая пытается "расколоть российское общество"

Президент РФ призвал спецслужбы усилить контрразведку и держать "под особым контролем" российско-украинскую границу. Лидер Кремля связал появившиеся на территории страны-агрессора угрозы с действиями Киева и стран Запада.

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Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на коллегии ФСБ во вторник, 28 февраля, призвал спецслужбы держать под особым контролем российско-украинскую государственную границу и поставить там заслон для диверсионных групп. Слова лидера Кремля передает агентство ТАСС.

В рамках своего обращения к спецслужбистам российский президент заявил о необходимости бороться с теми, кто пытается "расколоть" российское общество, назвав таких людей "мразью".

"Конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество и использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас попытки наиболее активные активизировать всю эту мразь на нашей земле", — высказался российский президент.

Он также считает, что ФСБ должна более оперативно реагировать на "активизацию разведывательных действий Запада против РФ". Он подчеркнул, что усиление так называемой "террористической угрозы" в России якобы связано с действиями Киева и стран Запада, которые использует для этого "своих старых друзей".

Путин распорядился в усиленном режиме следить за работой заводов оборонно-промышленного комплекса России и местами массового скопления людей.

Как считает глава страны-агрессора, спецслужбы должны помогать ВС РФ в войне против Украины. С этой целью он поручил усилить контрразведывательные мероприятия.

"ВС РФ, ФСБ и другие спецслужбы получили бесценный боевой опыт в ходе спецоперации, его нужно использовать для укрепления безопасности", — подчеркнул Путин.

Что сегодня происходит в России: беспилотники и операция "Ковер"

Сегодня, 28 февраля, в Коломенском районе Подмосковья рядом с объектом "Газпрома" упал беспилотник. Дрон обнаружили в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции.

Сегодня же в российском городе Туапсе Краснодарского края беспилотники, начиненные взрывчаткой, атаковали нефтебазу "Роснефти".

В Санкт-Петербурге утром 28 февраля закрыли аэропорт "Пулково". Он не принимал самолеты из-за информации об обнаружении в небе над городом неизвестного воздушного объекта. В связи с этим местные власти ввели специальный план "Ковер", что стало причиной множества шуток в соцсетях.