Рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье упал "неизвестный" беспилотник, — росСМИ

Дрон обнаружили в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции.

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Неизвестный беспилотник рухнул рядом с объектом "Газпрома" в Коломенском районе Подмосковья. Об этом со ссылкой на источник сообщает российское медиа SHOT.

Дрон обнаружили в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции. На место выехали саперы и экстренные службы. В результате крушения взрыва не последовало. Откуда прилетел дрон и кому принадлежит — в России не знают.

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По предварительным данным россиян, это был ударный БПЛА UJ-22 Airborne, такие делает "Укрджет". Максимальная дальность полета — 800 километров. Скорость — порядка 130-140 км/час. Минимальная высота полета — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7.

Сообщают, что, вероятно, дрон резко потерял высоту (возможно, кончилось топливо), зацепился за деревья и повредил крыло, поэтому и упал.

К слову, сегодня, 28 февраля, в российском городе Туапсе Краснодарского края беспилотники, начиненные взрывчаткой, атаковали нефтебазу "Роснефти".

Также сегодня, ВКС России, по информации журналистов, поднимали истребители из-за сообщения о появлении в небе неизвестного объекта, а на территории аэропорта был объявлен план "Ковер".

По данным сервиса Flightradar, самолеты облетают стороной Пулково или нарезают круги рядом, если им нужно приземлиться в Питере.

Так, по сообщению росСМИ, рейс "Победы" из Москвы в Санкт-Петербург совершает круги над Валдайским национальным парком. Борты не приближаются ближе 200 километров.

Кроме того, в результате хакерской атаки 28 февраля в нескольких регионах России зазвучали сигналы воздушной тревоги.