В России зазвучала воздушная тревога: власти заявили о взломе радио и ТВ (видео)

Предупреждение о ракетных ударах появилось на ряде телеканалов и радиостанций в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Белгороде, Саратове, Воронеже, Краснодаре, Перми.

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В результате хакерской атаки 28 февраля в нескольких регионах России зазвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом на официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба российского Министерства чрезвычайных ситуаций.

Согласно заявлению ведомства, информация о воздушной тревоге передается через радиостанции и телеканалы из-за взлома серверов. МЧС уверяет, что сигналы ложные, а россиянам ничего не угрожает.

Как пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, сигналы тревоги появились в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Казани, Белгороде, Саратове, Воронеже, Краснодаре, Перми. К примеру, в Санкт-Петербурге сирена и заставка с призывом отправиться в укрытие возникли на телеканале 2х2 во время показа детских мультфильмов и продержалась около 10 минут. В Московской области в эфире каналов "Суббота", "ТНТ4", "2х2" продемонстрировали такие же сигналы, а женский голос приказал немедленно прятаться из-за "угрозы ракетного удара".

На происшествие отреагировал оперативный штаб Белгородской области:

"Вещание нескольких радиостанций сегодня утром взломали предположительно со стороны сопредельного государства. В звуковом сообщении уточняется, что в Белгороде объявлена воздушная тревога, граждан просят спуститься в укрытия. Цель сообщения – посеять панику среди мирных белгородцев".

22 февраля в городах России уже звучали сигналы воздушной тревоги. По данным СМИ, неизвестные хакеры взломали серверы коммерческих радиостанций Comedy radio, "Юмор FM" и "Авторадио", изменив вещание.

23 февраля хакеры взломали радиостанции в оккупированном Крыму, запустив голосовое обращение от имени главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Голос пообещал, что полуостров вернется "домой" вместе со всеми захваченными территориями на юге, а все предатели будут уничтожены.