"Угроза ракетных ударов": в РФ по радио включили сигнал воздушной тревоги, — СМИ (видео)

Жители Белгорода, Подмосковья, Казани, Пятигорска и других городов вместо любимых песен наслаждались звуками сирены. Российские власти говорят о взломе спутника и "проделках пособников Киева".

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В нескольких городах России утром 22 февраля прозвучали по радио сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщил ряд российских СМИ.

Сигнал звучал по радио в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье. Возможно, кто-то взломал частоту радиостанций Comedy radio, "Юмор FM" и "Авторадио", уточняет российское медиа Baza.

Издание "Осторожно новости" сообщило о сигналах в Пятигорске, Тюмени, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Власти Воронежской области заявили о взломе, который устроили "пособники киевского режима".

"Вместо любимых песен играла только сирена. Неизвестные взломали спутник Eutelsat W4, с которого идет радиосигнал в регионы", — пишет Mash.

Российское МЧС позже сообщило, что воздушная тревога и объявления об угрозе ракетного удара прозвучали в результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций.

"Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", — подчеркнуло ведомство.

Оперативный штаб Белгородской области сообщил о взломе одной из радиостанций "предположительно с украинской стороны".

"Цель — посеять панику среди мирных белгородцев. В случае ЧС вся оперативная информация будет размещена в аккаунтах оперштаба и других официальных источниках", — отмечается в сообщении.

Напомним, что российские пропагандисты 20 февраля обсуждали визит президента США Джо Байдена в Киев. Телеведущая Ольга Скабеева рассказала о якобы специальном включении сигнала воздушной тревоги для Байдена в центре Киева.

В декабре прошлого года сирена воздушной тревоги включилась в российском городе Энгельс Саратовской области. В городе расположена авиабаза "Энгельс", на которой стоят бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 МС.

На военном аэродроме Энгельс не раз случались взрывы. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, "хлопки" были последствиями российской агрессии в Украине.