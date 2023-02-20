Скабеева в эфире росТВ заявила, что Байдену "включили" воздушную тревогу в Киеве (видео)

Ведущая ток-шоу "60 минут" сказала, что по данным Минобороны РФ в момент, когда президент США приехал в Украину, Россия не наносила воздушных ударов.

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Российская пропагандистка и телеведущая Ольга Скабеева в эфире ток-шоу "60 минут" успела обсудить визит президента США Джо Байдена в Киев. Она сказала, что украинские власти якобы специально "включили" воздушную тревогу для главы Белого дома, поскольку это "атрибут визита мировых лидеров в Киев".

"Воздушная тревога, надо понимать, обязательный атрибут любого высокопоставленного лидера в украинскую столицу, в том смысле, что включают всякий раз, когда кто-нибудь приезжает. Байдену вот тоже включили", — сказала пропагандистка.

По ее словам, в момент, когда звуки сирены были слышны в Киеве, российская армия не наносила никаких воздушных ударов.

"Российскаое Минобороны при этом не сообщало о нанесении каких-либо ударов по Украине", — добавила Скабеева.

При этом телеведущая до последнего не хотела признавать, что глава Белого дома посетил Киев, и сказала гостям студии, что на опубликованных кадрах из украинской столицы присутствует "седой человек", который одел костюм Байдена.

В то же время мониторинговые группы сообщили о взлете истребителя МиГ-31К на территории Беларуси — именно он и стал причиной тревоги в регионах Украины. По информации белорусских наблюдателей, в 11:27 из аэродрома "Барановичи" взлетел истребитель сопровождения, а в 11:30 из "Мачулищ" поднялся в воздух МиГ-31К воздушно-космических сил РФ.

"Прямо сейчас над территорией Беларуси активность МиГ-31К ВКС РФ, самолет летит не по стандартной траектории полетов. В Киеве объявлена воздушная тревога", — сообщила группа "Беларускі Гаюн".

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом. Сразу после появления новости о приезде президента Соединенных Штатов по всем Украине объявили воздушную тревогу.

Американский лидер подтвердил свой визит в Киев и опубликовал заявление с обещанием отправить новую партию вооружения для ВСУ. В новый пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы к артиллерии, противотанковые системы и радары наблюдения за воздушным пространством для защиты от атак российской авиации.