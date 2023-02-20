Скабєєва в ефірі РосТВ заявила, що Байдену "ввімкнули" повітряну тривогу в Києві (відео)

Ведуча ток-шоу "60 минут" сказала, що за даними Міноборони РФ у момент, коли президент США приїхав в Україну, Росія не завдавала повітряних ударів.

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Російська пропагандистка та телеведуча Ольга Скабєєва в ефірі ток-шоу "60 минут" встигла обговорити візит президента США Джо Байдена в Київ. Вона сказала, що українська влада нібито спеціально "ввімкнула" повітряну тривогу для глави Білого дому, оскільки це "атрибут візиту світових лідерів у Київ".

"Повітряна тривога, треба розуміти, обов'язковий атрибут будь-якого високопоставленого лідера в українську столицю, у тому сенсі, що вмикають щоразу, коли хтось приїжджає. Байдену ось також увімкнули", — сказала пропагандистка.

За її словами, у момент, коли звуки сирени було чути в Києві, російська армія не завдавала жодних повітряних ударів.

"Російське Міноборони при цьому не повідомляло про завдання будь-яких ударів по Україні", — додала Скабєєва.

При цьому телеведуча до останнього не хотіла визнавати, що голова Білого дому відвідав Київ, і сказала гостям студії, що на опублікованих кадрах з української столиці присутня "сива людина", яка одягла костюм Байдена.

Водночас моніторингові групи повідомили про зліт винищувача МіГ-31К на території Білорусі — саме він і спричинив тривогу в регіонах України. За інформацією білоруських спостерігачів, об 11:27 з аеродрому "Барановичі" злетів винищувач супроводу, а об 11:30 з "Мачулищ" піднявся у повітря МіГ-31К повітряно-космічних сил РФ.

"Прямо зараз над територією Білорусі активність МіГ-31К ПКС РФ, літак летить не по стандартній траєкторії польотів. У Києві оголошено повітряну тривогу", — повідомила група "Беларускі Гаюн".

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 лютого прибув до столиці України з неоголошеним візитом. Відразу після появи новини про приїзд президента Сполучених Штатів по Україні оголосили повітряну тривогу.

Американський лідер підтвердив свій візит у Київ та опублікував заяву з обіцянкою відправити нову партію озброєння для ЗСУ. До нового пакету військової допомоги Україні увійшли боєприпаси до артилерії, протитанкові системи та радари спостереження за повітряним простором для захисту від атак російської авіації.