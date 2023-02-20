Військова допомога на 500 млн доларів та нові санкції: що Байден обіцяв Зеленському в Києві (фото)

Президент США під час незапланованого візиту до Києва заявив про відправлення боєприпасів для далекобійних РСЗВ HIMARS і гаубиць, а також ПТРК Javelin. Російській політичній еліті та ВПК приготували на тижні черговий раунд санкцій.

Related video

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за візит до Києва 20 лютого. Про це глава держави написав у Telegram.

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит — це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", — зазначив президент України.

Білий дім підтвердив візит Байдена в Київ та опублікував заяву з обіцянкою відправити нову партію озброєння для ЗСУ — боєприпаси до артилерії, протитанкові системи та радари спостереження за повітряним простором для захисту від атак російської авіації.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити непохитну та незмінну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України. Коли Путін почав вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе переграти нас, але він помилявся", — заявили в Білому домі.

Байден цього тижня хоче оголосити про додаткові санкції проти російської політичної еліти та компаній, пов'язаних із військовою машиною Москви.

"За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну за допомогою безпрецедентної військової, економічної та гуманітарної підтримки, і ця підтримка триватиме", — наголошується в тексті.

Цю ж заяву Байден продублював у себе в Twitter.

Візит Байдена в Київ — яку військову допомогу готують Штати?

У Києві на брифінгу Байден уточнив, що Україна отримає від США пакет військової допомоги на 500 млн доларів — боєприпаси для далекобійних РСЗВ HIMARS і гаубиць, а також ПТРК Javelin.

Американський президент, за даними ЗМІ, перерахував зобов'язання щодо постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, 1 тис. артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів та інше.

[ + – ] Байден назвав війну в Україні найбільшим наземним протистоянням у Європі за 3/4 століття

"Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням. Я впевнений, що ви й надалі перемагатимете", — заявив президент США.

В Офісі президента України (ОП) додали, що Зеленський зустрів Байдена на ґанку Маріїнського палацу в центрі столиці. Зеленський підкреслив, що говоритиме з Байденом про ситуацію на фронті, а також про українців, які переживають дуже тяжкі часи.

"Що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою, і як перемогти цьогоріч", — сказав Зеленський.

Президент США зазначив, що радий відвідати Київ.

"Я думаю, було б критично важливо не залишити жодних сумнівів у тому, що США підтримують Україну у її війні проти жорстокої агресії", — наголосив Байден.

Нагадаємо, що голова ОП Андрій Єрмак заявив про стратегічний характер візиту Байдена, під час якого вдасться вирішити чимало питань і прискорити "підвислі".

Фокус раніше показав фото та відео візиту Джо Байдена в Київ. У центрі міста на Софійській площі його супроводжували українські урядовці.