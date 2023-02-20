Джо Байден прибув до Києва: перші подробиці візиту (фото, відео)

Президент США здійснив незапланований візит в Україну. Під звуки повітряної тривоги він вшанував пам'ять загиблих захисників на Софійській площі, наголошують журналісти.

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Президент США Джо Байден прибув до Києва з незапланованим візитом. Фото та відео американського лідера у супроводі українських чиновників на Софійській площі у столиці поширили соцмережі.

"Під звуки повітряної тривоги Байден вшанував пам'ять загиблих захисників України", — зазначив журналіст Віталій Глагола.

"Українська правда" показала фото Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським. Разом із ними можна розглянути заступника глави Офісу президента України Андрія Сибігу.

Джо Байден прибув до Києва — біля посольства США у Києві бачили кортеж

Одним із перших, хто повідомив про візит Байдена до Києва, був російський адвокат Марк Фейгін.

"Байден у Києві", — коротко вказав він.

Українське видання "Телеграф" із посиланням на джерела також написало про візит Джо Байдена до Києва.

"Кортеж було помічено біля посольства США у Києві, що дало привід для чуток про можливий візит американського лідера. Зранку вздовж українсько-польського кордону курсує стратегічна розвідавіація США. Наші джерела підтверджують, що Байден насправді приїхав до Києва", — зазначили журналісти.

Візит Джо Байдена до Києва підтвердив журналіст німецького таблоїду Bild Юліан Рьопке.

"Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем Росії протягом 360 днів. Який сильний сигнал диктатору Путіну", — написав він у Twitter.

Пізніше він додав, що це "просто його особиста думка".

Водночас, заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив про підготовку сюрпризу українською дипломатією.

"Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, вдасться. Важливо, щоб напередодні річниці початку великої війни ми відчули та побачили не лише підтримку на словах і солідарність, а й ще більшу допомогу, а також присутність наших головних партнерів у Києві", — наголошував Мельник.

Вранці 20 лютого у Києві перекрили рух на центральних вулицях і на Шулявському мосту. Спочатку передбачалося, що це пов'язано із заходами з нагоди річниці розстрілів на Інститутській вулиці 20 лютого 2014 року та Днем пам'яті Героїв Небесної сотні.

Кияни бачили кортеж на вулицях столиці, що викликало припущення про можливий візит американських високопосадовців. Офіційних підтверджень про візит американської делегації до Києва поки що не було.

Видання Politico раніше писало, як помічники Байдена хотіли таємно відправити його в Україну, але зрештою поїздку скасували.

Джо Байден 20 лютого планував поїздку в Польщу, там він мав зустрітися з президентом Анджеєм Дудою, ключовими лідерами НАТО і звернутися до президента РФ Володимира Путіна.