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Україна

Столиця паралізована: у Києві перекрили частину вулиць та Шулявський міст (фото, відео)

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Фото: Telegram | Жителі Києва повідомляють про великі затори у місті

За словами очевидців, на перекритих вулицях помітили великий кортеж із іноземними гостями. У мережі вважають, що делегація прибула до Києва, щоби вшанувати пам'ять Героїв Небесної сотні.

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У Києві з ранку 20 лютого спостерігаються великі затори, автомобільний рух перекрили на частині вулиць та на Шулявському мосту, по якому містяни йдуть пішки. Про це повідомляє телеграм-канал "Київський рух" із посиланням на відомості очевидців.

Які вулиці перекрито у Києві 20 лютого?

Телеграм канали публікують списки вулиць, де сьогодні, 20 лютого, перекрито автомобільний рух у Києві.

Проїзд перекрито наступними вулицями:

  • Паркова;
  • перетин вулиць Чорновола та Маршала Рибка;
  • Володимирський узвіз;
  • проспект Берестейський;
  • Повітрофлотський міст;
  • Вадима Гетьмана;
  • проспект Перемоги (повністю перекритий).

Повідомляється, що трамваї №14 та №15 не ходять. Також у місті спостерігаються великі затори. Зокрема, затори на вулиці Василенка, утруднений рух на Святошино та Нивках.

У чому причина перекриттів у Києві

У місцевих каналах припускають, що перекриття руху у Києві пов'язані з пам'ятними заходами з нагоди річниці розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року та Дня пам'яті Героїв Небесної сотні, що відзначається цієї дати.

Зокрема, місцеві жителі повідомляли про рух великого кортежу з іноземними гостями по перекритим вулицям.

Зазначимо, що в ні Київській міській військовій адміністрації, ні в столичному муніципалітеті не попереджали мешканців про підготовку до перекриття руху.

Нагадаємо, 17 лютого в Київській області спалахнув автовоз з новими Renault Duster 2023. Вогонь повністю знищив машини.

Раніше, 14 лютого, у Києві затримали 52-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив стрілянину на паркувальному майданчику.