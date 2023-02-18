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Авто

Під Києвом вщент згорів автовоз із новими кросоверами Renault (фото)

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Фото: ГСЧС | Автовоз спалахнув на трасі Київ-Чоп під Києвом

На трасі Київ-Чоп повністю вигорів автовоз із новими Renault Duster. Попередня причина пожежі — несправність гальмівної системи вантажівки.

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Нові Renault Duster 2023 повністю знищені у пожежі автовоза. Кросовери не підлягають відновленню. Подробиці ДТП розповіли у Патрульній поліції Київської області.

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Вантажівка везла сім нових Renault Duster з Румунії.
Фото: Патрульная полиция

Інцидент стався 17 лютого на трасі Київ-Чоп біля села Калинівка Бучанського району. Автовоз рухався у напрямку Києва і віз кросовери Renault Duster із заводу в Румунії в один із столичних автосалонів.

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Попередня причина пожежі – несправність гальм.
Фото: Патрульная полиция

Вантажний автовоз зупинився на узбіччі, викликали пожежників із селища Макарів. Приблизно через годину загоряння було повністю ліквідовано.

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На щастя, обійшлося без потерпілих, але у вогні повністю знищено автовоз та сім Renault Duster. Причини пожежі наразі встановлюються. За попередніми даними, до спалаху могла призвести несправність гальмівної системи вантажівки. У поліції закликають водіїв своєчасно проводити техобслуговування своїх машин.

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Кросовери Renault повністю знищені
Фото: Патрульная полиция

Нагадаємо, що Renault Duster є однією із найпопулярніших моделей авто на українському ринку. Кросовери для нашої країни випускають у Румунії на підприємстві Dacia.

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