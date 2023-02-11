ДТП на мільйон: паркувальник випадково розбив два ексклюзивні суперкари Lamborghini (відео)

В аварії постраждали два Lamborghini Aventador Ultimae вартістю понад пів мільйона доларів кожен. Причиною ДТП стала неуважність паркувальника.

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Відразу два рідкісні Lamborghini Aventador Ultimae постраждали в безглуздому ДТП в Австралії. Нові лімітовані суперкари постраждали через неуважність паркувальника. Відео аварії опублікував в Instagram чемпіон світу з джіу-джитсу Крейг Джонс, який став її свідком.

Інцидент мав місце у місті Перт на парковці казино Crown Towers. Купе і родстер Lamborghini Aventador Ultimae загальною вартістю понад мільйон доларів належать австралійському мільярдеру Лоуренсу Ескаланте.

[ + – ] Паркувальник випадково натиснув дві педалі одночасно

Працівнику казино доручили запаркувати суперкари Lamborghini. Він успішно поставив купе на стоянку, а от під час паркування родстера не розрахував зусилля і врізався в інший Lamborghini Aventador.

Паркувальник одразу визнав свою провину і пояснив, що педалі в Lamborghini Aventador розташовані дуже близько. Натискаючи на гальмо, він зачепив газ, тому суперкар набрав швидкість.

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На щастя, власник уже встиг застрахувати суперкари Lamborghini, тому паркувальнику не доведеться сплачувати за ремонт. Втім, уже відомо, що його збираються звільнити.

[ + – ] Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae — фінальна лімітована версія моделі Фото: Lamborghini

Нагадаємо, що новий Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae — прощальна версія знаменитої моделі. Усього випустили лише 350 таких купе та 250 родстерів вартістю від $546 000.

Суперкар Lamborghini оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 780 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 2,8 сек і розвиває 355 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що новий суперкар Ferrari за $250 000 розбили прямо в автосалоні.

Також ми писали, що Lamborghini представили свої останні бензинові суперкари.