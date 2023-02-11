ДТП на мільйон: паркувальник випадково розбив два ексклюзивні суперкари Lamborghini (відео)
В аварії постраждали два Lamborghini Aventador Ultimae вартістю понад пів мільйона доларів кожен. Причиною ДТП стала неуважність паркувальника.
Відразу два рідкісні Lamborghini Aventador Ultimae постраждали в безглуздому ДТП в Австралії. Нові лімітовані суперкари постраждали через неуважність паркувальника. Відео аварії опублікував в Instagram чемпіон світу з джіу-джитсу Крейг Джонс, який став її свідком.
Інцидент мав місце у місті Перт на парковці казино Crown Towers. Купе і родстер Lamborghini Aventador Ultimae загальною вартістю понад мільйон доларів належать австралійському мільярдеру Лоуренсу Ескаланте.
Працівнику казино доручили запаркувати суперкари Lamborghini. Він успішно поставив купе на стоянку, а от під час паркування родстера не розрахував зусилля і врізався в інший Lamborghini Aventador.
Паркувальник одразу визнав свою провину і пояснив, що педалі в Lamborghini Aventador розташовані дуже близько. Натискаючи на гальмо, він зачепив газ, тому суперкар набрав швидкість.Важливо
На щастя, власник уже встиг застрахувати суперкари Lamborghini, тому паркувальнику не доведеться сплачувати за ремонт. Втім, уже відомо, що його збираються звільнити.
Нагадаємо, що новий Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae — прощальна версія знаменитої моделі. Усього випустили лише 350 таких купе та 250 родстерів вартістю від $546 000.
Суперкар Lamborghini оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 780 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 2,8 сек і розвиває 355 км/год.
Раніше Фокус повідомляв, що новий суперкар Ferrari за $250 000 розбили прямо в автосалоні.
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