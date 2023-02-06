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Прощальний уклін: Lamborghini презентували останні бензинові суперкари (фото)

Суперкар Lamborghini, Lamborghini Invencible, Lamborghini Autentica, суперкари Lamborghini, нові Lamborghini
Фото: Lamborghini | Lamborghini Invencible – ексклюзивне купе на базі Aventador

Lamborghini Invencible та Autentica випустили в одному екземплярі. Суперкари оснащені потужним 780-сильним V12 та розвивають понад 350 км/год.

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Опубліковані фото Lamborghini Invencible та Autentica. Ексклюзивні суперкари стануть останніми чисто бензиновими моделями марки. Про це повідомляє офіційний сайт Lamborghini.

Суперкар Lamborghini, Lamborghini Invencible, Lamborghini Autentica, суперкари Lamborghini, нові Lamborghini Fullscreen
У Lamborghini Invencible ззаду встановлено антикрило
Фото: Lamborghini

Раніше вже було заявлено, що нові суперкари Lamborghini стануть гібридами. Вже цьогоріч таку силову установку отримає наступник Lamborghini Aventador, а потім гібридами стануть спадкоємець моделі Huracan і кросовер Urus.

Суперкар Lamborghini, Lamborghini Invencible, Lamborghini Autentica, суперкари Lamborghini, нові Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Autentica дещо відрізняється від купе за дизайном
Фото: Lamborghini

Купе Lamborghini Invencible та кабріолет Autentica — фінальні представники сімейства Aventador. Якщо точніше, то в їх основі лежить Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae. Це означає, що автомобілі оснащені 6,5-літровим V12 потужністю 780 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП, а їх максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

Суперкар Lamborghini, Lamborghini Invencible, Lamborghini Autentica, суперкари Lamborghini, нові Lamborghini Fullscreen
Ззаду в Lamborghini Autentica встановлені два кілі
Фото: Lamborghini

Нові Lamborghini Autentica та Invencible відрізняються рубаним агресивним дизайном у дусі моделей Veneno та Reventon. У той же час вигнуті фари витримані в стилі Lamborghini Sian, а кришка капота з круглими отворами створена за мотивами моделі Sesto Elemento. Купе отримало антикрило, а кабріолет — кілі.

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В оздобленні салону використані алькантара та карбон. У Lamborghini Invencible переважають яскраві вставки, а в Autentica є контрастна прострочка. Обидва авто отримали спеціальну центральну консоль без тачскріну.

Суперкар Lamborghini, Lamborghini Invencible, Lamborghini Autentica, суперкари Lamborghini, нові Lamborghini Fullscreen
Оздоблення Lamborghini Invencible розбавляють яскраві вставки
Фото: Lamborghini
Суперкар Lamborghini, Lamborghini Invencible, Lamborghini Autentica, суперкари Lamborghini, нові Lamborghini Fullscreen
Салон Lamborghini Autentica прикрашений контрастною прострочкою
Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible та Autentica залишаться в одному екземплярі. Їх ціну не називають, але вона напевно перевищить мільйон доларів, адже лімітовані Lamborghini недешеві.

Раніше Фокус повідомляв, що знаменита італійська компанія відроджена і готує суперкар із двигуном V12.