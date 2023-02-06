Прощальний уклін: Lamborghini презентували останні бензинові суперкари (фото)

Lamborghini Invencible та Autentica випустили в одному екземплярі. Суперкари оснащені потужним 780-сильним V12 та розвивають понад 350 км/год.

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Опубліковані фото Lamborghini Invencible та Autentica. Ексклюзивні суперкари стануть останніми чисто бензиновими моделями марки. Про це повідомляє офіційний сайт Lamborghini.

[ + – ] У Lamborghini Invencible ззаду встановлено антикрило Фото: Lamborghini

Раніше вже було заявлено, що нові суперкари Lamborghini стануть гібридами. Вже цьогоріч таку силову установку отримає наступник Lamborghini Aventador, а потім гібридами стануть спадкоємець моделі Huracan і кросовер Urus.

[ + – ] Lamborghini Autentica дещо відрізняється від купе за дизайном Фото: Lamborghini

Купе Lamborghini Invencible та кабріолет Autentica — фінальні представники сімейства Aventador. Якщо точніше, то в їх основі лежить Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae. Це означає, що автомобілі оснащені 6,5-літровим V12 потужністю 780 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП, а їх максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

[ + – ] Ззаду в Lamborghini Autentica встановлені два кілі Фото: Lamborghini

Нові Lamborghini Autentica та Invencible відрізняються рубаним агресивним дизайном у дусі моделей Veneno та Reventon. У той же час вигнуті фари витримані в стилі Lamborghini Sian, а кришка капота з круглими отворами створена за мотивами моделі Sesto Elemento. Купе отримало антикрило, а кабріолет — кілі.

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В оздобленні салону використані алькантара та карбон. У Lamborghini Invencible переважають яскраві вставки, а в Autentica є контрастна прострочка. Обидва авто отримали спеціальну центральну консоль без тачскріну.

[ + – ] Оздоблення Lamborghini Invencible розбавляють яскраві вставки Фото: Lamborghini [ + – ] Салон Lamborghini Autentica прикрашений контрастною прострочкою Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible та Autentica залишаться в одному екземплярі. Їх ціну не називають, але вона напевно перевищить мільйон доларів, адже лімітовані Lamborghini недешеві.

Раніше Фокус повідомляв, що знаменита італійська компанія відроджена і готує суперкар із двигуном V12.