Прощальный поклон: Lamborghini презентовали последние бензиновые суперкары (фото)
Lamborghini Invencible и Autentica выпустили в одном экземпляре. Суперкары оснащены мощным 780-сильным V12 и развивают свыше 350 км/ч.
Опубликованы фото Lamborghini Invencible и Autentica. Эксклюзивные суперкары станут последними чисто бензиновыми моделями марки. Об этом сообщает официальный сайт Lamborghini.
Ранее уже было заявлено, что все новые суперкары Lamborghini станут гибридами. Уже в нынешнем году такую силовую установку получит преемник Lamborghini Aventador, а позже гибридами станут наследник модели Huracan и кроссовер Urus.
Купе Lamborghini Invencible и кабриолет Autentica – финальные представители семейства Aventador. Если точнее, то в их основе лежит Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae. Это значит, что авто оснащены 6,5-литровым V12 мощностью 780 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП, а их максимальная скорость превышает 350 км/ч.
Новые Lamborghini Autentica и Invencible отличаются рубленным агрессивным дизайном в духе моделей Veneno и Reventon. В то же время, изогнутые фары выдержаны в стиле Lamborghini Sian, а крышка капота с круглыми отверстиями создана по мотивам модели Sesto Elemento. Купе получило антикрыло, а кабриолет — кили.Важно
В отделке салона использованы алькантара и карбон. В Lamborghini Invencible преобладают яркие вставки, а в Autentica присутствует контрастная прострочка. Оба авто получили особую центральную консоль без тачскрина.
Lamborghini Invencible и Autentica останутся в одном экземпляре. Их цену не называют, но она наверняка превысит миллион долларов, ведь лимитированные Lamborghini недешевые.
Ранее Фокус сообщал, что знаменитая итальянская компания возрождена и готовит суперкар с двигателем V12.