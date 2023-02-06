Прощальный поклон: Lamborghini презентовали последние бензиновые суперкары (фото)

Lamborghini Invencible и Autentica выпустили в одном экземпляре. Суперкары оснащены мощным 780-сильным V12 и развивают свыше 350 км/ч.

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Опубликованы фото Lamborghini Invencible и Autentica. Эксклюзивные суперкары станут последними чисто бензиновыми моделями марки. Об этом сообщает официальный сайт Lamborghini.

[ + – ] В Lamborghini Invencible сзади установлено антикрыло Фото: Lamborghini

Ранее уже было заявлено, что все новые суперкары Lamborghini станут гибридами. Уже в нынешнем году такую силовую установку получит преемник Lamborghini Aventador, а позже гибридами станут наследник модели Huracan и кроссовер Urus.

[ + – ] Lamborghini Autentica несколько отличается от купе по дизайну Фото: Lamborghini

Купе Lamborghini Invencible и кабриолет Autentica – финальные представители семейства Aventador. Если точнее, то в их основе лежит Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae. Это значит, что авто оснащены 6,5-литровым V12 мощностью 780 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП, а их максимальная скорость превышает 350 км/ч.

[ + – ] Сзади в Lamborghini Autentica установлены два киля Фото: Lamborghini

Новые Lamborghini Autentica и Invencible отличаются рубленным агрессивным дизайном в духе моделей Veneno и Reventon. В то же время, изогнутые фары выдержаны в стиле Lamborghini Sian, а крышка капота с круглыми отверстиями создана по мотивам модели Sesto Elemento. Купе получило антикрыло, а кабриолет — кили.

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В отделке салона использованы алькантара и карбон. В Lamborghini Invencible преобладают яркие вставки, а в Autentica присутствует контрастная прострочка. Оба авто получили особую центральную консоль без тачскрина.

[ + – ] Отделку Lamborghini Invencible разбавляют яркие вставки Фото: Lamborghini [ + – ] Салон Lamborghini Autentica украшен контрастной прострочкой Фото: Lamborghini

Lamborghini Invencible и Autentica останутся в одном экземпляре. Их цену не называют, но она наверняка превысит миллион долларов, ведь лимитированные Lamborghini недешевые.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитая итальянская компания возрождена и готовит суперкар с двигателем V12.