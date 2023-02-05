Дорогая капсула времени: обнаружен уникальный 32-летний суперкар Jaguar без пробега (фото)

Всего выпустили только 27 суперкаров Jaguar XJR-15 и он является одной из самых редких моделей британской марки. Это первый в мире автомобиль с полностью карбоновым кузовом.

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В одной из азиатских стран обнаружили настоящий раритет — суперкар Jaguar XJR-15 1991 года в состоянии нового авто. Машина не выезжала на дороги более 30 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

[ + – ] Суперкар создан на базе гоночного автомобиля Фото: RM Sotheby's

На одометре Jaguar XJR-15 высвечивается пробег в 243 км. Установлено, что у авто был только один владелец из Азии, который пожелал остаться неизвестным. В январе 1991 года он купил суперкар Jaguar в Великобритании за 620 000 фунтов стерлингов ($1 182 000), привез его домой и вскоре поставил на хранение. Раритетная машина с тех пор не покидала гараж.

Jaguar XJR-15 идеально сохранился, но требует техобслуживания. Теперь авто привезли в США и планируют продать на аукционе. За него могут выручить не менее 1,5 миллионов долларов, так что это очень дорогая капсула времени.

[ + – ] Jaguar XJR-15 стал первым в мире авто с карбоновым кузовом Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена обусловлена тем, что Jaguar XJR-15 — очень редкая модель, ведь всего выпущено лишь 27 таких купе. Суперкар создано на базе спортпрототипа Jaguar XJR-9, выигравшего 24-часовую гонку в Ле-Мане.

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Jaguar XJR-15 стал первым серийным авто с полностью карбоновым кузовом — благодаря этому он весит всего 1050 кг. Для снижения массы отказались от отделки салона и шумоизоляции, поэтому в комплекте к авто идут специальные наушники с микрофонами, чтобы водитель и пассажир могли общаться в шумной машине.

[ + – ] В салоне авто отсутствует шумоизоляция Фото: RM Sotheby's

Купе оснащено 6,0-литровым 450-сильным V12 и 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 307 км/ч.

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