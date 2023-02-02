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Авто

Редчайший Ferrari 60-х в состоянии нового авто продадут по цене самолета (видео)

Ferrari 250 LM, Ferrari 250, Ferrari 250 1964, Ferrari 250 LM 1964, суперкар Ferrari
Фото: Artcurial | Ferrari 250 LM оценили в 25 миллионов долларов

Ferrari 250 LM 1964 года — одна из самых дорогих моделей в истории итальянской марки. Среднемоторный суперкар оснащен 320-сильным V12 и развивает 290 км/ч.

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В Париже на аукцион Artcurial выставили Ferrari 250 LM 1964 года. За знаменитый суперкар планируют выручить около 25 миллионов долларов — как за новый бизнес-джет Gulfstream G280. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Ferrari 250 LM, Ferrari 250, Ferrari 250 1964, Ferrari 250 LM 1964, суперкар Ferrari Fullscreen
Всего выпустили только 32 Ferrari 250 LM
Фото: Artcurial

Ferrari 250 LM – одна из самых редких и дорогих моделей в истории итальянской марки. Всего выпустили только 32 таких среднемоторных купе с обтекаемым кузовом от ателье Pininfarina.

Ferrari 250 LM, Ferrari 250, Ferrari 250 1964, Ferrari 250 LM 1964, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар отметился громкими победами в гонках
Фото: Artcurial
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Суперкар Ferrari 250 LM позиционировался как дорожная модель, которую можно использовать в гонках. И он очень неплохо себя проявил – в 1965 году эти авто заняли первое и второе место в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана", опередив гораздо более мощный Ford GT40 (именно этим событиям посвящен фильм "Аутсайдеры" с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном).

Ferrari 250 LM, Ferrari 250, Ferrari 250 1964, Ferrari 250 LM 1964, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар сохранился в идеальном состоянии
Фото: Artcurial

Впрочем, конкретно этот Ferrari 250 LM не участвовал в гонках, ведь был запасной машиной в команде. Благодаря этому авто идеально сохранилось, полностью оригинальное и имеет малый пробег – это самая дорогая в мире капсула времени. К тому же, суперкар прошел реставрацию.

Ferrari 250 LM, Ferrari 250, Ferrari 250 1964, Ferrari 250 LM 1964, суперкар Ferrari Fullscreen
Автомобиль оснащен 320-сильным V12
Фото: Artcurial

Ferrari 250 LM также примечателен тем, что это первая серийная среднемоторная модель марки. Суперкар массой всего 850 кг оснащен 3,3-литровым V12 мощностью 320 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с и развивает 290 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили самый красивый Ferrari в истории.

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