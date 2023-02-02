Редчайший Ferrari 60-х в состоянии нового авто продадут по цене самолета (видео)

Ferrari 250 LM 1964 года — одна из самых дорогих моделей в истории итальянской марки. Среднемоторный суперкар оснащен 320-сильным V12 и развивает 290 км/ч.

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В Париже на аукцион Artcurial выставили Ferrari 250 LM 1964 года. За знаменитый суперкар планируют выручить около 25 миллионов долларов — как за новый бизнес-джет Gulfstream G280. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпустили только 32 Ferrari 250 LM Фото: Artcurial

Ferrari 250 LM – одна из самых редких и дорогих моделей в истории итальянской марки. Всего выпустили только 32 таких среднемоторных купе с обтекаемым кузовом от ателье Pininfarina.

[ + – ] Суперкар отметился громкими победами в гонках Фото: Artcurial

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Суперкар Ferrari 250 LM позиционировался как дорожная модель, которую можно использовать в гонках. И он очень неплохо себя проявил – в 1965 году эти авто заняли первое и второе место в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана", опередив гораздо более мощный Ford GT40 (именно этим событиям посвящен фильм "Аутсайдеры" с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном).

[ + – ] Суперкар сохранился в идеальном состоянии Фото: Artcurial

Впрочем, конкретно этот Ferrari 250 LM не участвовал в гонках, ведь был запасной машиной в команде. Благодаря этому авто идеально сохранилось, полностью оригинальное и имеет малый пробег – это самая дорогая в мире капсула времени. К тому же, суперкар прошел реставрацию.

[ + – ] Автомобиль оснащен 320-сильным V12 Фото: Artcurial

Ferrari 250 LM также примечателен тем, что это первая серийная среднемоторная модель марки. Суперкар массой всего 850 кг оснащен 3,3-литровым V12 мощностью 320 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с и развивает 290 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили самый красивый Ferrari в истории.

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