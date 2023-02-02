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Авто

Рідкісний Ferrari 60-х у стані нового авто продадуть за ціною літака (відео)

Ferrari 250 LM, Ferrari 250, Ferrari 250 1964, Ferrari 250 LM 1964, суперкар Ferrari
Фото: Artcurial | Ferrari 250 LM оцінили у 25 мільйонів доларів

Ferrari 250 LM 1964 — одна з найдорожчих моделей в історії італійської марки. Середньомоторний суперкар оснащений 320-сильним V12 та розвиває 290 км/год.

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У Парижі на аукціон Artcurial виставили Ferrari 250 LM 1964 року. За знаменитий суперкар планують отримати близько 25 мільйонів доларів — як за новий бізнес-джет Gulfstream G280. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.

Ferrari 250 LM, Ferrari 250, Ferrari 250 1964, Ferrari 250 LM 1964, суперкар Ferrari Fullscreen
Всього випустили лише 32 Ferrari 250 LM
Фото: Artcurial

Ferrari 250 LM – одна з найрідкісніших та найдорожчих моделей в історії італійської марки. Усього випустили лише 32 таких середньомоторних купе з обтічним кузовом від ательє Pininfarina.

Ferrari 250 LM, Ferrari 250, Ferrari 250 1964, Ferrari 250 LM 1964, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар відзначився гучними перемогами у перегонах
Фото: Artcurial
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Суперкар Ferrari 250 LM позиціонувався як дорожня модель, яку можна використовувати у гонках. І він дуже непогано себе виявив — у 1965 році ці авто зайняли перше і друге місце у знаменитій гонці "24 години Ле-Мана", випередивши набагато потужніший Ford GT40 (саме цим подіям присвячений фільм "Аутсайдери" з Крістіаном Бейлом і Меттом Деймоном) .

Ferrari 250 LM, Ferrari 250, Ferrari 250 1964, Ferrari 250 LM 1964, суперкар Ferrari Fullscreen
Суперкар зберігся в ідеальному стані
Фото: Artcurial

Втім, саме цей Ferrari 250 LM не брав участі в гонках, адже був запасною машиною в команді. Завдяки цьому авто ідеально збереглося, повністю оригінальне і має малий пробіг – це найдорожча у світі капсула часу. До того ж суперкар пройшов реставрацію.

Ferrari 250 LM, Ferrari 250, Ferrari 250 1964, Ferrari 250 LM 1964, суперкар Ferrari Fullscreen
Автомобіль оснащений 320-сильним V12
Фото: Artcurial

Ferrari 250 LM також є примітним тим, що це перша серійна середньомоторна модель марки. Суперкар масою всього 850 кг оснащений 3,3-літровим V12 потужністю 320 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6,1 сек і розвиває 290 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили найкрасивіший Ferrari в історії.

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