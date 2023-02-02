Рідкісний Ferrari 60-х у стані нового авто продадуть за ціною літака (відео)

Ferrari 250 LM 1964 — одна з найдорожчих моделей в історії італійської марки. Середньомоторний суперкар оснащений 320-сильним V12 та розвиває 290 км/год.

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У Парижі на аукціон Artcurial виставили Ferrari 250 LM 1964 року. За знаменитий суперкар планують отримати близько 25 мільйонів доларів — як за новий бізнес-джет Gulfstream G280. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Всього випустили лише 32 Ferrari 250 LM Фото: Artcurial

Ferrari 250 LM – одна з найрідкісніших та найдорожчих моделей в історії італійської марки. Усього випустили лише 32 таких середньомоторних купе з обтічним кузовом від ательє Pininfarina.

[ + – ] Суперкар відзначився гучними перемогами у перегонах Фото: Artcurial

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Суперкар Ferrari 250 LM позиціонувався як дорожня модель, яку можна використовувати у гонках. І він дуже непогано себе виявив — у 1965 році ці авто зайняли перше і друге місце у знаменитій гонці "24 години Ле-Мана", випередивши набагато потужніший Ford GT40 (саме цим подіям присвячений фільм "Аутсайдери" з Крістіаном Бейлом і Меттом Деймоном) .

[ + – ] Суперкар зберігся в ідеальному стані Фото: Artcurial

Втім, саме цей Ferrari 250 LM не брав участі в гонках, адже був запасною машиною в команді. Завдяки цьому авто ідеально збереглося, повністю оригінальне і має малий пробіг – це найдорожча у світі капсула часу. До того ж суперкар пройшов реставрацію.

[ + – ] Автомобіль оснащений 320-сильним V12 Фото: Artcurial

Ferrari 250 LM також є примітним тим, що це перша серійна середньомоторна модель марки. Суперкар масою всього 850 кг оснащений 3,3-літровим V12 потужністю 320 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6,1 сек і розвиває 290 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили найкрасивіший Ferrari в історії.

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