Перший Ford Mustang 2024 подорожчав у 10 разів усього за пів години (фото)
За право купити Ford Mustang 2024 на аукціоні точилася справжня боротьба. Виручені кошти спрямували на благодійність.
У США на аукціоні Barrett-Jackson продали перший Ford Mustang нового покоління. За автомобіль виручили аж 490 000 доларів — він подорожчав приблизно в 10 разів за пів години торгів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.
Продажі Ford Mustang 2024 стартують лише влітку, проте для аукціону зробили виняток. Справа в тому, що отримані кошти будуть спрямовані на благодійність. Їх пожертвують на фонд боротьби з дитячим діабетом, причому ще 50 000 доларів додав один із дилерів Ford, а 25 000 — один із власників Barrett-Jackson Мішель Мозі.
Новий Ford Mustang із номером VIN 001 належить до версії GT Dark Horse. Купе оснащують 5,0-літровим V8 потужністю 486 к. с. і 6-ступінчастою механічною або 10-ступінчастою автоматичною КПП.
Крім того, автомобіль отримав опційний пакет Performance Pack. Він враховує самоблокувальний диференціал, адаптивний амортизатори і гальма Brembo. Крім того, авто отримало 19-дюймові диски та задній спойлер. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro.
До речі, там же на благодійному аукціоні продали перший GMC Hummer EV SUV. Електричний позашляховик також пішов із молотка за півмільйона доларів.
Також Фокус писав, що на аукціоні Barrett-Jackson продали і Chevrolet Corvette, який належав ексдержсекретарю США Коліну Павеллу.