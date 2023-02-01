Перший Ford Mustang 2024 подорожчав у 10 разів усього за пів години (фото)

За право купити Ford Mustang 2024 на аукціоні точилася справжня боротьба. Виручені кошти спрямували на благодійність.

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У США на аукціоні Barrett-Jackson продали перший Ford Mustang нового покоління. За автомобіль виручили аж 490 000 доларів — він подорожчав приблизно в 10 разів за пів години торгів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

[ + – ] Усі виручені кошти відправлять на благодійність Фото: Barrett-Jackson

Продажі Ford Mustang 2024 стартують лише влітку, проте для аукціону зробили виняток. Справа в тому, що отримані кошти будуть спрямовані на благодійність. Їх пожертвують на фонд боротьби з дитячим діабетом, причому ще 50 000 доларів додав один із дилерів Ford, а 25 000 — один із власників Barrett-Jackson Мішель Мозі.

[ + – ] Ford Mustang нового покоління почнуть продавати влітку Фото: Ford

Новий Ford Mustang із номером VIN 001 належить до версії GT Dark Horse. Купе оснащують 5,0-літровим V8 потужністю 486 к. с. і 6-ступінчастою механічною або 10-ступінчастою автоматичною КПП.

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Крім того, автомобіль отримав опційний пакет Performance Pack. Він враховує самоблокувальний диференціал, адаптивний амортизатори і гальма Brembo. Крім того, авто отримало 19-дюймові диски та задній спойлер. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro.

[ + – ] У салоні встановлені спортивні крісла Recaro Фото: Ford

До речі, там же на благодійному аукціоні продали перший GMC Hummer EV SUV. Електричний позашляховик також пішов із молотка за півмільйона доларів.

Також Фокус писав, що на аукціоні Barrett-Jackson продали і Chevrolet Corvette, який належав ексдержсекретарю США Коліну Павеллу.