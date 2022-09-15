Сьоме покоління легенди: презентовано новий Ford Mustang 2023 (відео)

Новий Ford Mustang зберіг класичний дизайн, але його салон став набагато сучаснішим. Зі старту культовій моделі запропонують двигуни потужністю до 500 к. с.

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Головною прем'єрою Детройтського автосалону став новий Ford Mustang. Сьоме покоління легендарної спортивної моделі надійде у продаж із літа 2023 року і, швидше за все, стане останнім бензиновим Mustang. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.

[ + – ] Решітка радіатора збільшена в розмірах, а фари стали тоншими Фото: Ford

Дизайн Ford Mustang 2023

Новий Ford Mustang зберігає класичний силует з довгим капотом, похилим дахом і зсунутим назад салоном. Разом з тим, дизайн купе та кабріолету став агресивнішим. Решітка радіатора стала більшою і поєднується з тоненькими діодними фарами, а задні крила розширені.

[ + – ] Заряджений Ford Mustang Dark Horse отримав обвіс та антикрило Фото: Ford

Лінійку поповнила нова заряджена версія Dark Horse ("темна конячка") з тонованими фарами, обвісом, 19-дюймовими дисками та заднім антикрилом.

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Салон Ford Mustang 2023

У салоні зміни набагато кардинальніші. На передній панелі встановлені поруч два великі дисплеї — 12,4-дюймова віртуальна панель приладів і 13,2-дюймовий тачскрін мультимедіа.

[ + – ] У салоні з'явилися два великі дисплеї Фото: Ford

Варіант Dark Horse отримав спортивні крісла Recaro. Оснащення поповнили бездротова зарядка для смартфонів та система розпізнавання дорожніх знаків.

[ + – ] У версії Dark Horse встановлені спортивні крісла Recaro Фото: Ford

Новий Ford Mustang 2023, характеристики

Ford Mustang сьомого покоління зберігає двигуни попередника. Їм дещо збільшать потужність, але точні характеристики стануть відомими ближче до дати старту продажів.

[ + – ] Новий Ford Mustang почнуть продавати з літа 2023 року Фото: Ford

Базова 2,3-літрова турбочетвірка EcoBoost розвиватиме понад 320 л. с. Віддача 5,0-літрового V8 становитиме понад 460 л. с. у варіанті GT і близько 500 л. с. – у Dark Horse. Пізніше лінійку поповнять потужніші версії від Shelby.

[ + – ] У лінійці залишилися 2,3-літрова турбочетвірка та 5,0-літровий V8

На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну або 10-ступінчасту автоматичну КПП. Версія Dark Horse також отримає адаптивні амортизатори та збільшені гальма Brembo.

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